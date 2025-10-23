Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κω: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγο του

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/10) στην περιοχή Πλατάνι της Κω, όπου διαδραμτίστηκε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας όταν ένας 79χρονος άνδρας μουσουλμανικής καταγωγής επιτέθηκε στη σύζυγο του, την εξύβρισε και την τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 79χρονος άνδρας φέρεται να απείλησε και τον γαμπρό του με τον οποίο διαμένει στο ίδιο σπίτι.

Η κόρη του δράστη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η αντίδραση των αστυνομικών ήταν άμεση και ο 79χρονος εντοπίσθηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για Ενδοοικογενειακή βία και απειλή, για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

