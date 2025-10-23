ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έφτασαν λίγο μετά τις 10:00 της Πέμπτης (23/10) οι 34 από τους συνολικά 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αργότερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα γραφεία της οποίας είναι στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, στην Αθήνα.

Η μεταγωγή έγινε με 23 συμβατικά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, συνοδεία περιπολικού, όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες του Newsbomb. Πρόκειται για 21 άτομα από Θεσσαλονίκη, 11 από Πέλλα, και 2 από Γιάννενα.

Οι DJs, οι σερβιτόροι και τα αλισβερίσια του συντονιστή από τα Γιαννιτσά με τη «συμμορία της Κάρλας»

Γούστα ακριβά για τους «πρωταγωνιστές» του μεγαλειώδους σκανδάλου, το οποίο ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Οκτώβριο του 2024, όταν και θορυβήθηκε έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες για αγροτεμάχια – «φαντάσματα» και ανύπαρκτα κοπάδια.

Ο αρχηγικός πυρήνας των 5 εκ των 37 συλληφθέντων, ένας 38άχρονος από τα Γιαννιτσά, έκανε πολυτελή ταξίδια στο Ντουμπάι, την Κωνσταντινούπολη και άλλα εξωτικά μέρη, διέθετε πολυτελείς κατοικίες, μετακινείτο και «μόστραρε» ακριβά οχήματα όπως AUDI Q7 και άλλα. Στις χρεωστικές κάρτες εμφανίζονται αγορές χιλιάδων ευρώ για την απόκτηση ακριβών brands, ενώ, με «χρυσά κουτάλια» έτρωγε και η οικογένειά του.

Ο συγκεκριμένος εργαζόταν ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, αποκτώντας γνώσεις και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Φέρεται να εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας που δεν δηλώνονταν από κάποιον και υπέβαλε αυτός τις ψευδείς δηλώσεις, ενώ είχε λάβει παράνομα ενισχύσεις.

Νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα μέσα από την πολυτελή του διαβίωση και τον στοιχηματισμό, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο.

Υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν η 30άχρονη γυναίκα του, με την οποία τον Ιούλιο του 2025 «χώρισε» εικονικά. Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι φοβήθηκε πιθανό έλεγχο και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο δικών του όσο και της συζύγου του.

Ακόμη, είχε και δύο υπαρχηγούς. Τον 68άχρονο πατέρα του, που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος καθώς έπαιρνε χρήματα από μέλη της οργάνωσης και τα μετέφερε σε λογαριασμούς του γιου του.

Ο άλλος ήταν ένας 36άχρονος από το Ηράκλειο Κρήτης, υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.

Πρώτο θέμα και στους Financial Times

Σε ρεπορτάζ των Financial Timesμε τίτλο «Η Ελλάδα συλλαμβάνει υπόπτους που προσποιούνταν τους αγρότες για να αποσπάσουν ευρωπαϊκά κονδύλια», σημειώνεται πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), που ερευνά οικονομικά εγκλήματα με κονδύλια της Ένωσης, γνωστοποίησε ότι οι ύποπτοι αποτελούσαν μέρος ενός δικτύου στο οποίο άτομα ψευδώς ισχυρίζονταν ότι κατείχαν γη και ζώα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγροτικά κονδύλια. Το γραφείο με έδρα το Λουξεμβούργο ανέφερε ότι εντόπισε προκαταρκτικά 324 άτομα που συνδέονται με την υπόθεση και είχαν λάβει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, το κύκλωμα κατάφερε να αποσπάσει σχεδόν 20 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις την περίοδο 2018 – 2022.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με την κακοδιαχείριση αγροτικών ενισχύσεων της Ένωσης που διανέμονταν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει ήδη δεχθεί δύο εφόδους εφέτος.

Ο οργανισμός, μέχρι πρόσφατα, ήταν υπεύθυνος για τη διάθεση περίπου 2,4 δισ. ευρώ ετησίως σε επιδοτήσεις προς Έλληνες αγρότες. Η Αθήνα έχει αναστείλει κάθε πληρωμή μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας», επισημαίνεται ακόμη.

«Το EPPO σημείωσε ότι η οργανωμένη εγκληματική ομάδα που στοχοποιήθηκε την Τετάρτη, πιστεύεται ότι δραστηριοποιείτο σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον από το 2018 έως σήμερα. Η ομάδα “εκμεταλλευόταν διαδικαστικά κενά” στην υποβολή αιτήσεων για αγροτικές ενισχύσεις και χρησιμοποιούσε πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να αιτηθεί επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ορισμένα μέλη της ομάδας φέρονται να “δήλωναν με δόλο αγροτική γη και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν” ή δεν ήταν επιλέξιμα για επιδοτήσεις. Επίσης, είχαν “φουσκώσει” τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα ποσά που λάμβαναν, όπως διαπιστώνει η υπηρεσία.

Προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους, οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν “εικονικά τιμολόγια” και διοχέτευαν τα χρήματα μέσω “πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών”, αναμειγνύοντας τα ποσά με νόμιμα έσοδα. “Μέρος των υπεξαιρεμένων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα”, ανέφερε το EPPO.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλλει πρόστιμο ύψους 400 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, αφού αποκάλυψε συστημικές αποτυχίες στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων της Ένωσης την περίοδο 2016 έως 2023», αναφέρεται επιπλέον στο δημοσίευμα.

Το θέμα των Financial Times καταλήγει ότι «τον Μάιο, το EPPO πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε δεύτερη έφοδο τον Ιούλιο, στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας.

Η ελληνική κυβέρνηση απάντησε ανακοινώνοντας μεταρρυθμίσεις που θα συγχωνεύσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία.

Πέρα από τη ποινική διάσταση, το σκάνδαλο έχει προκαλέσει πολιτική «θύελλα». Η Βουλή ενέκρινε τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τη διερεύνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των γεγονότων των τελευταίων ετών. Υπουργός και τέσσερις βουλευτές αναγκάστηκαν να παραιτηθούν τους τελευταίους μήνες, εν μέσω της κατακραυγής.

Η επιτροπή σημείωσε ότι είχε εκφράσει τις ανησυχίες της, σχετικά με την προγραμματισμένη αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ελληνική κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε ως “όχι πλήρως ικανοποιητική”. Η Αθήνα έχει προθεσμία έως την 4η Νοεμβρίου για να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο, σύμφωνα με την Επιτροπή».

Θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για «αμαρτωλά» ΑΦΜ

«Θα ανακοινώσω νέα φουρνιά ΑΦΜ που πρέπει να επιστρέψουν χρήματα», υπογράμμισε σήμερα (23/10) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Σύντομα, ο εισαγγελέας θα αποδώσει κατηγορίες και σε άλλες μεγάλες εγκληματικές ομάδες όπου καταδεικνύεται ότι πέρα από απλή άντληση πόρων, τα ποσά έφευγαν μέσα από κυκλώματα», προσέθεσε.

