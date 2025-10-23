Γκάζι: Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο της 16χρονης

Η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Γκάζι για τη 16χρονη Ζωή

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 16χρονης Ζωής - Άννας στο Γκάζι. Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση το μεσημέρι της Πέμπτης η Ελληνική Αστυνομία.

Το έφηβο κορίτσι είχε βρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης την περασμένη Κυριακή. Η ανήλικη διασκέδαζε με την παρέα της σε κλαμπ της περιοχής. Ωστόσο γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα, αποχωρώντας, κατέρρευσε λιπόθυμη στον δρόμο, λίγα μέτρα μακριά από τον χώρο του καταστήματος.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί, ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για την υπόθεση είχαν προηγηθεί τόσο οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ο κ. Γεωργιάδης αλλά και το νοσοκομείο ανέφεραν πως ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ. για το άτυχο κορίτσι, η αστυνομία επιμένει πως ο πατέρας της 16χρονης «μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο».

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνεται πως «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν από το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στο Action24, ανέφερε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ».

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από την πλευρά του αναφέρει πως τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, που δυστυχώς κατέληξε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείο ο νοσηλευτής βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου έχει εξής:

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν άπνοη, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Διαβάστε επίσης