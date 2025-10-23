Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ

Η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Γκάζι για τη 16χρονη Ζωή

Μυστήριο και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης, Ζωής - Άννας, που «έσβησε» έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025.

Ήταν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα όταν η 16χρονη Ζωή βρισκόταν έξω από το νυχτερινό κέντρο. Ήταν άσφυγμη και σχεδόν νεκρή, όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο. Η 16χρονη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με τους γιατρούς να δίνουν τεράστιο αγώνα με ανανήψεις για να την επαναφέρουν. Ήταν όμως αργά.

Φως στα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις με την προανάκριση να έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση των ποτών από το κλαμπ, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία με αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος για την έρευνα της υπόθεσης.

Ο πατέρας της 16χρονης απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Η ανήλικη φαίνεται πως πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Την συγκεκριμένη νύχτα στην περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή η 16χρονη το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει ακόμη τρία άτομα σε κατάσταση μέθης και λιποθυμίας.





