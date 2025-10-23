Γκάζι: Από ανακοπή καρδιάς πέθανε η 16χρονη - 3 ακόμα κλήσεις στο ΕΚΑΒ από το ίδιο κλαμπ

Η Αστυνομία κινήθηκε μετά την αναγγελία του θανάτου της 16χρονης από τον πατέρα της - Κατασχέθηκαν τα ποτά του κλαμπ

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Γκάζι: Από ανακοπή καρδιάς πέθανε η 16χρονη - 3 ακόμα κλήσεις στο ΕΚΑΒ από το ίδιο κλαμπ

Η 16χρονη που έχασε τη ζωή της έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου στο Γκάζι, όπου μια 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της έξω από κέντρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, η ανήλικη Ζωή-Άννα φέρεται να κατέληξε από ανακοπή καρδιάς, αφού προηγουμένως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η ιατροδικαστική εξέταση και οι εργαστηριακές τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Βίντεο - ντοκουμέντο με το ασθενοφόρο που μετέφερε τη 16χρονη

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο-ντοκουμέντο με το ασθενοφόρο που έχει παραλάβει την άτυχη 16χρονη από το νυχτερινό κλαμπ στο Γκάζι και κατευθύνεται στον Ευαγγελισμό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, στον δρόμο κυκλοφορούν άτομα νεαρής ηλικίας, τη στιγμή που το ασθενοφόρο με αναμμένη τη σειρήνα, περνά από μπροστά τους. Δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της 16χρονης, ονόματι Ζωή-Άννα.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα. Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε επτά λεπτά και οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που συνεχίστηκαν και μετά τη διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό», όπου έφτασε άσφυγμη και απνοϊκή στις 2:32, η ανάνηψη δεν είχε, δυστυχώς, αποτέλεσμα.

Το χρονικό της κατάρρευσης

Η 16χρονη διασκέδαζε με την παρέα της στο κατάστημα επί της οδού Δεκελέων. Κάποια στιγμή, ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε έξω, αλλά κατέρρευσε στη μέση του δρόμου. Παρά την άμεση διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Εκείνο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα είναι το γεγονός ότι κανείς δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις Αρχές για το τραγικό συμβάν. Τελικά, την αναγγελία θανάτου κατέθεσε λίγες ώρες αργότερα ο πατέρας της ανήλικης στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, ενεργοποιώντας την ποινική διαδικασία.

Κατασχέθηκαν τα ποτά

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Από το κλαμπ κατασχέθηκαν άμεσα ποτά και μπουκάλια για εργαστηριακή εξέταση.

Τρία ακόμα περιστατικά στο ίδιο κλαμπ

Την ίδια ώρα, η έρευνα λαμβάνει νέα διάσταση, καθώς αποκαλύφθηκε ότι το βράδυ της ίδιας Κυριακής, το ΕΚΑΒ δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις και παρέλαβε τρία ακόμα άτομα, ηλικίας 20 έως 26 ετών, από το ίδιο σημείο στην οδό Δεκελέων, τα οποία ήταν σε κατάσταση μέθης και λιπόθυμα. Τα περιστατικά αυτά συνεκτιμώνται από τις αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρωινές ώρες προσκόμισε στο Α.Τ Ομόνοιας πατέρας ανήλικης ημεδαπής γεννημένη το 2009 την αναγγελία θανάτου της. Νωρίτερα, περίπου στις 2:00 η ανήλικη βρισκόταν στην οδό Δεκελέων στην Αθήνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βγήκε εκτός του καταστήματος ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Με ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ανηλίκων.

