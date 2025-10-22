Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Τρία επιπλέον περιστατικά λιποθυμίας στο ίδιο κλαμπ

Νέες, σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η τραγική υπόθεση της 16χρονης που κατέρρευσε θανάσιμα στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή (19/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ κλήθηκε εκείνο το βράδυ να διαχειριστεί τρία ακόμα περιστατικά νεαρών ατόμων, τα οποία βρέθηκαν λιπόθυμα στον ίδιο δρόμο, πιθανότατα λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Τα περιστατικά αυτά συνεκτιμώνται πλέον από την Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου της ανήλικης.

Η ποινική διαδικασία και οι κατασχέσεις

Μετά την αναγγελία θανάτου της 16χρονης από τον πατέρα της στο Α.Τ. Ομόνοιας, έχει ξεκινήσει ποινική διαδικασία. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην κατάσχεση μπουκαλιών και ποτών από το κατάστημα στο οποίο διασκέδαζε η ανήλικη με την παρέα της. Η παρέα κατέθεσε ότι κατανάλωνε βότκα.

Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και των τοξικολογικών-ιστολογικών εξετάσεων, οι οποίες είναι κρίσιμες για να φωτίσουν τα αίτια του θανάτου.

Η διακομιδή στο νοσοκομείο

Ειδικότερα για το περιστατικό της 16χρονης, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα. Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε επτά λεπτά και οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που συνεχίστηκαν και μετά τη διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό», όπου έφτασε άσφυγμη και απνοϊκή στις 2:32, η ανάνηψη δεν είχε δυστυχώς αποτέλεσμα.

