Γκάζι: Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στη 16χρονη Ζωή επί 1,5 ώρα – Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Γκάζι για τη 16χρονη Ζωή

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την υπόθεση θανάτου της 16χρονης, η οποία τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Ήταν λίγο πριν από τις 02:00, όταν η 16χρονη Ζωή – Άννα βρισκόταν έξω από το νυχτερινό κέντρο. Ήταν άσφυγμη και σχεδόν νεκρή, όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο. Η 16χρονη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με τους γιατρούς να δίνουν τεράστιο αγώνα με ανανήψεις για να την επαναφέρουν. Ήταν, όμως, αργά.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Το νοσοκομείο, σε σημερινή (23/10) ανακοίνωση, τόνισε ότι «στην εφημερία της 18ης – 19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 01:30 πρωινή (της 19ης Οκτωβρίου 2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του νοσοκομείου νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1,5 ώρα από την εισαγωγή της».

Ακόμη, το νοσοκομείο σημείωσε πως «εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Διαβάστε επίσης