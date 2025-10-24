Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (24/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
24/10/2025 6:30:00 πμ
24/10/2025 2:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΡΑΣΙΔΑ - ΧΡΥΣ.ΒΕΛΛΙΟΥ - ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ - Λ.ΘΡΑΚΟ/ΝΩΝ - ΘΩΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΓΟΥΝΑΡΗ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
431
Κατασκευές
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 10:00:00 πμ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΝΥΜΦΩΝ.
842
Κατασκευές
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 67 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΡΕΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΡΕΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 67 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ
1356
Κατασκευές
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 10:00:00 πμ
ΔΑΦΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΧΥΛΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΝΟ 47 Α από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1346
Κατασκευές
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 13 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1354
Κατασκευές
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1355
Κατασκευές
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 1:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΑΜΠΑΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΖΩΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
1486
Λειτουργία
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΦΩΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΡΩΝ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ έως κάθετο: ΚΛΕΟΜΒΡΟΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1191
Λειτουργία
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΦΩΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΡΩΝ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ έως κάθετο: ΚΛΕΟΜΒΡΟΥΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1191
Λειτουργία
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
1192
Λειτουργία
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 2:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΟΣ - ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ - ΑΡΕΤΗΣ - ΠΕΛΑΣΓΩΝ
472
Κατασκευές
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 4:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
843
Κατασκευές
24/10/2025 8:00:00 πμ
24/10/2025 6:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ απο κάθετο: (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ) έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
24/10/2025 8:00:00 πμ
25/10/2025 1:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ - Χ.ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΤ.ΚΑΝΔΡΗ - ΧΡΗΣΤΕΑ Γ. - ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΟΘΩΝΟΣ ΧΟΥΝΤΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
272
Λειτουργία
24/10/2025 8:30:00 πμ
24/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 15 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
1353
Κατασκευές
24/10/2025 9:00:00 πμ
24/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 12 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 13 έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
1350
Κατασκευές
24/10/2025 9:00:00 πμ
24/10/2025 1:00:00 μμ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ - ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
1927
Λειτουργία
24/10/2025 9:30:00 πμ
24/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ
1347
Κατασκευές
24/10/2025 10:00:00 πμ
24/10/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΤΣΟΥΡΟΎΚΟΓΛΟΥ, ΑΓΚΥΡΑΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ.
844
Κατασκευές
24/10/2025 10:00:00 πμ
24/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΝΟ 1 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ
1352
Κατασκευές
24/10/2025 11:00:00 πμ
24/10/2025 1:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 84 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΠΡ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟ 5 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 82 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 7Β από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1351
Κατασκευές
24/10/2025 11:00:00 πμ
24/10/2025 2:00:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΝΟ 1 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
1349
Κατασκευές
24/10/2025 11:00:00 πμ
24/10/2025 5:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜ. - ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΜΒΡΑΤΖΗ Α. - ΑΜΒΡΑΤΖΗ Γ. - ΑΜΒΡΑΤΖΗ Σ. - ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ Π. - ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
273
Λειτουργία
24/10/2025 11:30:00 πμ
24/10/2025 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
1348
Κατασκευές
24/10/2025 11:30:00 πμ
24/10/2025 4:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΘΕΜΙΔΟΣ - ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ
473
Κατασκευές
24/10/2025 1:00:00 μμ
24/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΟΑΝΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1485
Λειτουργία
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος