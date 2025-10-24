Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο

Δύσκολη ημέρα και σήμερα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου καθώς απο νωρίς το πρωί της Παρασκευής (24/10) καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες.

Στο «κόκκινο» είναι και τα δύο ρεύματα του Κηφισού κυρίως στο τμήμα από το ύψος της Ιεράς Οδού έως και τη Νέα Ιωνία. Με αργές ταχύτητες και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Κηφισίας, όπως και στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα στις 8:30 το πρωί της Παρασκευής εντοπίζονται:

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Αλεξάνδρας

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Φιλελλήνων

Λ. Βουλιαγμένης

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)

Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη

Αττική Οδός

Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Αττική Οδό που στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν μέχρι και τα 30 λεπτά.

Συγεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

