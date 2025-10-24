Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ο 15χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις των διασωστών που παραλαμβάνουν το παιδί και ξεκινούν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, τοποθετούν τον έφηβο, αναίσθητο, μέσα στο ασθενοφόρο.

Η θεία του 15χρονου μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR αναφέροντας πως το παιδί δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας.

Άλιμος: «Ο ανιψιός μου έπαιζε πόλο, ούτε κάπνιζε ούτε έπινε ούτε έπαιρνε αναβολικά»

«Πήγαινε έναν μήνα (στο γυμναστήριο), γενικά ήταν αθλητής, έπαιζε πόλο. Έχουμε πέσει τ’ ανάσκελα, τι να λέμε τώρα... Είχε κάνει και γενικές εξετάσεις αίματος, δεν βρέθηκε τίποτα! Ούτε αναβολικά έπαιρνε ούτε έπινε ούτε κάπνιζε - τίποτα, τίποτα», είπε η θεία του 15χρονου.

Ήταν λίγο μετά τις 7 και τέταρτο το απόγευμα της Τετάρτης, όταν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας άσκησης ο 15χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Αμέσως σωριάστηκε στο πάτωμα, παθαίνοντας ανακοπή καρδιάς. Επικράτησε πανικός στο γυμναστήριο εδώ στον Άλιμο και κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Άλιμος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 15χρονος

Πρώτος στο σημείο έφτασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Όταν μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί τραύμα στο κρανίο λόγω της πτώσης, ενώ φέρει και βλάβες στον θώρακα από την ΚΑΡΠΑ, καθώς και στο ήπαρ.

«Δεν είχε κανένα πρόβλημα με την καρδιά του! Είχε κάνει πριν από έναν χρόνο εξετάσεις, επειδή είχε περάσει κορονοϊό, και είχε κάνει καρδιογράφημα, τρίπλεξ - όλα ήταν μια χαρά. Τα ψάχνει αυτά η κουνιάδα μου», πρόσθεσε η θεία του νεαρού.

Τι απάντηση του γυμναστηρίου

Σύμφωνα με την αλυσίδα γυμναστηρίων, για να μπορέσει ένας ανήλικος να εγγραφεί, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από καρδιολόγο, καθώς και έντυπο συγκατάθεσης των γονέων.

