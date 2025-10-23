Άλιμος: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 15χρονος που έπαθε ανακοπή

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ο 15χρονος νεαρός που κατέρρευσε σε γυμναστήριο, όταν υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Υπενθυμίζεται πως στο γυμναστήριο κλήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ, το οποίο διακόμισε τον έφηβο στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες κρίσιμες βοήθειες. Ωστόσο, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο, με αποτέλεσμα να διακομισθεί και να διασωληνωθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο 15χρονος νοσηλεύεται πλέον σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Εκτός από την ανακοπή, φέρει και κάταγμα στο ινιακό οστό, το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε κατά την πτώση του τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του μέσα στον χώρο του γυμναστηρίου.

