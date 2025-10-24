Διακοπές νερού την Παρασκευή (24/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
ΓΑΛΑΤΣΙ
Νικοτσάρα και Μεσολογγίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, EKTAKTH
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Σαλαμίνος και Ψαρών
- ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΑΙΔΑΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΙΔΑΡΙ
Λεωφ. Αθηνών και Παπανδρέου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μπόνους έως 354 ευρώ από μειώσεις φόρων - Ποιοι οι δικαιούχοι
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος