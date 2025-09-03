Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τη συζήτηση Πούτιν-Σι Τζινπίνγκ - Έλεγαν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, στην στρατιωτική παρέλαση για την 80η επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο, Κίνα, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» και μετέδωσε σε ολόκληρο τον κόσμο την συζήτηση που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την ώρα που περπατούσε δίπλα-δίπλα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη (03/09), με τους δύο ηγέτες να «πιάνονται» να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια.

Η στιγμή ήρθε καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας στην κεφαλή μιας αντιπροσωπείας από περισσότερους από δύο δωδεκάδες ξένους ηγέτες για να παρακολουθήσουν μια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters. Η διοίκηση ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κίνας ανέφερε ότι η κάλυψη της εκδήλωσης από το CCTV είχε 1,9 δισεκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο και πάνω από 400 εκατομμύρια στην τηλεόραση.

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς την εξέδρα της πλατείας Τιενανμέν, όπου παρακολούθησαν την παρέλαση μαζί με τον Κιμ, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς».

Ο μεταφραστής πρόσθεσε, μετά από ένα ακατανόητο απόσπασμα: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

Σε απάντηση, ο Σι, ο οποίος δεν ήταν στην κάμερα, ακούγεται να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια».

Ο Κιμ χαμογελούσε και κοίταζε προς την κατεύθυνση του Πούτιν και του Σι, αλλά δεν ήταν σαφές αν η συζήτηση μεταφραζόταν για αυτόν. Ο Πούτιν δεν ακούγεται να μιλάει καθαρά στα ρωσικά στο βίντεο του CCTV, σημειώνει το Reuters.

Όταν ο Σι άρχισε να μιλάει, το βίντεο έδειξε μια ευρεία λήψη της πλατείας Τιενανμέν και ο ήχος εξασθένησε.

Λίγο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ επανεμφανίστηκαν στην κάμερα καθώς ανέβαιναν τα σκαλιά προς την πλατφόρμα θέασης της παρέλασης.

