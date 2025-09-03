Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τη συζήτηση Πούτιν-Σι Τζινπίνγκ - Έλεγαν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία

Η ιδιωτική συζήτηση των 72χρονων ηγετών της Ρωσίας και της Κίνας μεταδόθηκε χωρίς να το γνωρίζουν σε ολόκληρο τον κόσμο 

Newsbomb

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τη συζήτηση Πούτιν-Σι Τζινπίνγκ - Έλεγαν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, στην στρατιωτική παρέλαση για την 80η επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο, Κίνα, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.  (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Pool Sputnik Kremlin μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» και μετέδωσε σε ολόκληρο τον κόσμο την συζήτηση που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την ώρα που περπατούσε δίπλα-δίπλα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη (03/09), με τους δύο ηγέτες να «πιάνονται» να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια.

Η στιγμή ήρθε καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας στην κεφαλή μιας αντιπροσωπείας από περισσότερους από δύο δωδεκάδες ξένους ηγέτες για να παρακολουθήσουν μια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters. Η διοίκηση ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κίνας ανέφερε ότι η κάλυψη της εκδήλωσης από το CCTV είχε 1,9 δισεκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο και πάνω από 400 εκατομμύρια στην τηλεόραση.

Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς την εξέδρα της πλατείας Τιενανμέν, όπου παρακολούθησαν την παρέλαση μαζί με τον Κιμ, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς».

Ο μεταφραστής πρόσθεσε, μετά από ένα ακατανόητο απόσπασμα: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

Σε απάντηση, ο Σι, ο οποίος δεν ήταν στην κάμερα, ακούγεται να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια».

Ο Κιμ χαμογελούσε και κοίταζε προς την κατεύθυνση του Πούτιν και του Σι, αλλά δεν ήταν σαφές αν η συζήτηση μεταφραζόταν για αυτόν. Ο Πούτιν δεν ακούγεται να μιλάει καθαρά στα ρωσικά στο βίντεο του CCTV, σημειώνει το Reuters.

Όταν ο Σι άρχισε να μιλάει, το βίντεο έδειξε μια ευρεία λήψη της πλατείας Τιενανμέν και ο ήχος εξασθένησε.

Λίγο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ επανεμφανίστηκαν στην κάμερα καθώς ανέβαιναν τα σκαλιά προς την πλατφόρμα θέασης της παρέλασης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Μεσσηνία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Δημογραφικό πρόβλημα και στις ΗΠΑ: Μείωση πληθυσμού για πρώτη φορά εδώ και 250 χρόνια

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τεράστια ποσά στο ποδόσφαιρο: Ξοδεύτηκαν 9 δισεκατομμύρια ευρώ στη μεταγραφική περίοδο

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Τουλάχιστον δύο φορές μίλησε ο Πάνος Καμμένος με τον Α.Κ. για να «στήσουν» την εκλογή μητροπολίτη - Οι «ιερές μπίζνες» με τον Τίμιο Σταυρό και τα λείψανα Αγίων

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες για την πρώτη γραμμή των μαχών - Δείτε το βίντεο

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Τράβις Κελς: «Σπάει» τη σιωπή του για τον συναρπαστικό αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ - «Νιώθω ακόμα ζαλισμένος»

18:05LIFESTYLE

Cardi B: Η στιγμή που πετάει μαρκαδόρο σε παπαράτσι έξω από το δικαστήριο

17:57LIFESTYLE

Τζακ Όζμπορν: «Αντε γαμή...ου Ρότζερ Γουότερς. Δικαιώνεις τον πατέρα μου»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες, αλιευτικά ξανά στο Θρακικό πέλαγος: Φόβοι για δεύτερο γύρο έντασης με Έλληνες ψαράδες

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Η 5η χειρότερη χρονιά πυρκαγιών από το 2006 - Κάηκαν πάνω από 470.000 στρέμματα

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο αρχηγός «έστηνε» την έδρα για αποφυλάκιση διεφθαρμένου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

17:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεαματική αύξηση των υπερωριών χάρη στην... ψηφιακή κάρτα εργασίας - 728% πάνω ο τουρισμός

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Απόπειρα δολοφονίας της Χαμάς κατά του Μπεν Γκβιρ απέτρεψε η Σιν Μπετ - Συνελήφθησαν μέλη πυρήνα της οργάνωσης

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι

17:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βέροια: Αποδόθηκαν οι ιστορικοί ναοί της Αγίας Αννας και του Χριστού Παντοκράτορα

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακρίβεια δεν προσπέρασε ούτε τη Βουλή - Καφές-φαρμάκι και αυξήσεις έως και 30% στο κυλικείο

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Λιβαδειά: Κοπάδι αγριογούρουνων έκανε βόλτες στους δρόμους - Δείτε βίντεο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης αναφορικά με τη γονιμότητα -Κάτω από 1,5 παιδί ανά γυναίκα

17:14WHAT THE FACT

Το μεγάλο ψέμα που έχουμε πιστέψει όλοι για τα διαμάντια - Ειδικός εξηγεί - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για την επικοινωνία με φερόμενο μέλος της

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Dongfeng-61: Αυτός είναι ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της Κίνας - Βίντεο

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Τουλάχιστον δύο φορές μίλησε ο Πάνος Καμμένος με τον Α.Κ. για να «στήσουν» την εκλογή μητροπολίτη - Οι «ιερές μπίζνες» με τον Τίμιο Σταυρό και τα λείψανα Αγίων

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες, αλιευτικά ξανά στο Θρακικό πέλαγος: Φόβοι για δεύτερο γύρο έντασης με Έλληνες ψαράδες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τη συζήτηση Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ - Έλεγαν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία - Δείτε βίντεο

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

15:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ξέπλεναν» μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - «Λαβράκι» για την ΑΑΔΕ

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης -  Τέλος στο «asylum shopping»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικοί αριθμοί: Οι στρατοί Δύσης και «Άξονα Αναταραχής» σε περίπτωση Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητοι μετά τον τραυματισμό του Άρη Μουγκοπέτρου - Πανηγύρι με βεγγαλικά την ώρα που τραγουδά ο Γιάννης Κατσίγιαννης - Πώς τραγουδούν τα «μανταλάκια» στο Λεβίδι

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ