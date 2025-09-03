Αναμέτρηση δυνάμεων Δύσης - Ανατολής - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες σε αριθμούς από τη «συμμαχία»

Από αριστερά, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φτάνουν σε στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Πύλη Τιενανμέν στο Πεκίνο της Κίνας, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

Η παγκόσμια «τράπουλα» ανακατεύεται και ο πλανήτης παρακολουθεί μία διαφαινόμενη νέα σύγκρουση ανατολής - δύσης με αλλαγή των συσχετισμών, αυξανοντας τους φόβους για έναν Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Κίνα δείχνει να αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο, αμφισβητώντας ανοιχτά την αμερικανική κυριαρχία, και εν γένει της Δύσης και του ΝΑΤΟ, μεταβάλλοντας την ισχύ της με τη βοήθεια των «συμμάχων» της, Ρωσία και Βόρεια Κορέα, σε αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν «Άξονα Αναταραχής».

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιθεωρεί τα στρατεύματα πριν από την στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Πύλη Τιενανμέν στο Πεκίνο, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 AP/Andy Wong

Η κοινή ιστορική εμφάνιση, του Σι Τζινπίνγκ, του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο για τη μεγαλειώδη επετειακή στρατιωτική παρέλαση των 80 χρόνων από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, περισσότερο σαν μηνυμα μπορεί να εκληφθεί παρά σαν εορτασμός. Είχε προηγηθεί και η Σύνοδος της Σανγκάης με περισσότερες από 20 μη δυτικές χώρες, που είχε στόχο την απομόνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αναλυτές περιμένουν να δουν εάν η τριάδα θα δεσμευτεί σε στενότερες αμυντικές σχέσεις, σε μια κίνηση που θα αποτελούσε πλήγμα για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, η μεολάβηση του οποίου για ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δεν έφερε αποτελέσματα.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ξεσπάσματος του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό ωστόσο μένει να αναλυθεί σε αριθμούς, το ΝΑΤΟ έναντι τριών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν χειρονομούν καθώς αποχωρούν από δεξίωση μετά από στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο της Κίνας Pool Sputnik Kremlin

ΝΑΤΟ vs Κίνας, Ρωσίας, Βόρειας Κορέας

Εάν αμφισβητηθεί, το ΝΑΤΟ θα ξεπεράσει εύκολα σε αριθμό τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας, της Κίνας ή της Βόρειας Κορέας μεμονωμένα - αλλά ως συλλογική συμμαχία αντιπροσωπεύουν έναν τρομερό εχθρό για τη Δύση.

Με βάση τους αριθμούς, ο συλλογικός στρατός του ΝΑΤΟ είναι μακράν η ισχυρότερη μαχητική δύναμη στον κόσμο.

Οι 32 χώρες της συμμαχίας έχουν πάνω από τρία εκατομμύρια ενεργό προσωπικό, περίπου τρία εκατομμύρια εφεδρικό προσωπικό και 180 εκατομμύρια άνδρες που είναι ικανοί για υπηρεσία.

Στρατιωτικό προσωπικό συμμετέχει σε στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μπροστά από την Πύλη Τιενανμέν στο Πεκίνο, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 AP/Ng Han Guan

Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, οι χώρες του ΝΑΤΟ διαθέτουν επίσης πάνω από 14.000 άρματα μάχης στα οπλοστάσιά τους, πάνω από 3.000 μαχητικά αεροσκάφη και σχεδόν 1.500 επιθετικά ελικόπτερα.

Πυρηνικό οπλοστάσιο και εξοπλισμοί

Τρία πυρηνικά οπλισμένα έθνη είναι επίσης μέλη: οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι το συνδυασμένο πυρηνικό οπλοστάσιο του ΝΑΤΟ ανέρχεται σε περισσότερες από 4.200 κεφαλές.

Αλλά αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία ωχριούν σε σύγκριση με το συλλογικό ανθρώπινο δυναμικό της Κίνας, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, οι οποίες από κοινού αποτελούν ακραία απειλή για τη Δύση.

Σε σύγκριση με τα τρία εκατομμύρια στρατιωτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ, οι Σι, ο Κιμ και ο Πούτιν καυχιούνται για σχεδόν πέντε εκατομμύρια. Η συμμαχία έχει ένα εκατομμύριο περισσότερους στρατιώτες σε εφεδρεία από τους δυτικούς ομολόγους της και σχεδόν 700 εκατομμύρια άνδρες ικανούς για υπηρεσία. Έχουν επίσης σχεδόν τρεις χιλιάδες περισσότερα άρματα μάχης και σημαντικά μεγαλύτερη δύναμη στόλου.

Ενώ το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή όσον αφορά στα υποβρύχια, τα αεροπλανοφόρα, τα μαχητικά αεροσκάφη και τα επιθετικά ελικόπτερα, η συνδυασμένη πυρηνική ικανότητα της Βόρειας Κορέας, της Κίνας και της Ρωσίας αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή.

Μεμονωμένα, η Κίνα διαθέτει 600 πυρηνικές κεφαλές, η Βόρεια Κορέα 50 και η Ρωσία 5.459. Το συνδυασμένο οπλοστάσιο των άνω των 6.000 ξεπερνά σε αριθμό τις 4.200 του ΝΑΤΟ.

Θεατές και στρατιωτικό προσωπικό συγκεντρώνονται πριν από τη στρατιωτική παρέλαση μπροστά από την Πύλη Τιενανμέν στο Πεκίνο, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 AP/Ng Han Guan

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας έχει πει στους υγειονομικούς φορείς να αναμένουν μια «μεγάλη επιχείρηση» έως τον Μάρτιο του 2026.

Η Γερμανία βρίσκεται επίσης σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.Ανακοίνωσε σχέδια για αγορά όπλων αξίας άνω των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν από το τέλος του 2041, συμπεριλαμβανομένων 70,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για πυρομαχικά, 52,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για οχήματα μάχης και 36,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για πολεμικά πλοία και εξοπλισμό.

Ο αρχηγός Άμυνας της Γερμανίας, Κάρστεν Μπρόιερ, προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο για μια ρωσική επίθεση τα επόμενα τέσσερα χρόνια - μια άποψη που συμμερίζεται και η Δανία.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου τον Ιούλιο για μια μεγάλη σύγκρουση που προβλέπει ότι θα ξεκινήσει από ταυτόχρονες εισβολές από τον Σι και τον Πούτιν.

Τον τελευταίο χρόνο, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, μαζί με την Πολωνία, ενισχύουν τα σύνορά τους, προσθέτοντας εμπόδια και οχυρά στους υπάρχοντες φράχτες εν μέσω της αυξανόμενης επιθετικότητας της Ρωσίας .

Όταν ολοκληρωθεί, η αμυντική γραμμή της Βαλτικής εκτιμάται ότι θα έχει μήκος άνω των 940 μιλίων και θα περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να εξαπολύει επιθέσεις από το δικό της έδαφος, το Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία.

Αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες η «Συμμαχία»

Κινέζοι στρατιωτικοί πριν από την στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο AP/Ng Han Guan

Εν τω μεταξύ, η Κίνα αύξησε τις αμυντικές της δαπάνες κατά 7,2% εν μέσω του δασμολογικού πολέμου με τον Τραμπ νωρίτερα φέτος, αφού απείλησε την Αμερική ότι θα είναι έτοιμη για «οποιονδήποτε πόλεμο».

Νωρίτερα φέτος, η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι αύξησε τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων στο πλαίσιο της επίθεσής της στην Ουκρανία - συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του δηλητηριώδους αερίου χλωροπικρίνης της εποχής του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τον Αύγουστο, ο Πούτιν αποσύρθηκε από μια συνθήκη της εποχής του Ψυχρού Πολέμου που απαγόρευε τους πυρηνικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Στρατιωτικό προσωπικό συμμετέχει σε στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο AP/Ng Han Guan

Ο αμερικανικός παράγοντας

Χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, η Ευρώπη θα έπρεπε να αυξήσει δραματικά το απόθεμα πυρηνικών όπλων της κατά περίπου χίλια όπλα ενόψει των απειλών από τη Ρωσία, προειδοποιούν ειδικοί.

Η Ρωσία έχει στη διάθεσή της περισσότερες από 5.000 πυρηνικές κεφαλές, με 1.550 στρατηγικές κεφαλές να έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START) - αν και ο Πούτιν ανέστειλε τη συμμετοχή της Μόσχας το 2023.

Αντιθέτως, η Βρετανία και η Γαλλία - οι μόνες πυρηνικές δυνάμεις στην Ευρώπη - έχουν συνολικά λίγο πάνω από 500 πυρηνικές κεφαλές.

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει ένα οπλοστάσιο περίπου 50 πυρηνικών κεφαλών, αλλά αυτό μπορεί να αυξηθεί σε περίπου 300 την επόμενη δεκαετία με τη βοήθεια της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Ankit Panda, ειδικό στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από τη Βόρεια Κορέα στο Carnegie Endowment for International Peace.

Διαβάστε επίσης