Ανατολή Vs Δύσης και επίσημα: Όσα έγιναν στην παρέλαση του Πεκίνου - Μαζί Πούτιν, Σι, Ουν

Στην καρδιά του Πεκίνου, στην πλατεία Τιενανμέν στην Κίνα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ηγήθηκε μιας εντυπωσιακής στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Με φόντο δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και την παρουσία περισσότερων από 26 ξένων ηγετών, ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι η Κίνα βρίσκεται σε «αδιάκοπη πορεία ανόδου» και πως «δεν θα εκφοβιστεί ποτέ από καμία δύναμη».

The formation of the People's Liberation Army (PLA) Rocket Force marched past Tian'anmen Square Wednesday morning in China's V-Day military parade https://t.co/IbdeUAGycD pic.twitter.com/VjXgk5K8al — China Xinhua News (@XHNews) September 3, 2025

Στο πλάι του βρέθηκαν δύο πρόσωπα που ενισχύουν το μήνυμα αμφισβήτησης της Δύσης: ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Η κοινή τους εμφάνιση για πρώτη φορά μπροστά στις κάμερες δημιούργησε την εικόνα ενός νέου άξονα ισχύος απέναντι στην αμερικανική ηγεμονία.

Περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες παρέλασαν με εκατοντάδες τεθωρακισμένα και σύγχρονα οπλικά συστήματα. Στον αέρα, πάνω από 100 αεροσκάφη –μαχητικά J-35, βομβαρδιστικά H-6 και ελικόπτερα– σχημάτισαν το «80» για να τιμήσουν την ιστορική επέτειο.

Xi Jinping has appeared alongside Vladimir Putin and Kim Jong Un for a once-a-decade military parade that will unveil new weapons and showcase Beijing’s diplomatic clout https://t.co/haz4oIVDdb



Follow our live blog: https://t.co/5MZd4gjKYX pic.twitter.com/uBOUCluspr — Bloomberg (@business) September 3, 2025

Το ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο νέος διηπειρωτικός πύραυλος DF-5C, με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 12 πυρηνικών κεφαλών. Αναλυτές ερμήνευσαν την παρουσία του ως σαφές μήνυμα αποτροπής, καθώς η Κίνα στοχεύει έως το 2035 να διαθέτει ένοπλες δυνάμεις ισάξιες με τις κορυφαίες παγκοσμίως.

Ο Σι κάλεσε τον κόσμο να διαλέξει «ανάμεσα στην ειρήνη και την αντιπαράθεση», υπενθυμίζοντας τη «μεγάλη θυσία του κινεζικού λαού» στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ομιλία του ανέδειξε την Κίνα ως δύναμη που φιλοδοξεί να επανακαθορίσει την παγκόσμια ισορροπία.

Η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν, που σπανίως ταξιδεύει στο εξωτερικό, πρόσδωσε ιστορική βαρύτητα στην τελετή. Για τον Πούτιν, ο οποίος συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία με την υποστήριξη της Πιονγκγιάνγκ, η παρέλαση λειτούργησε ως ένδειξη διεθνούς στήριξης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιθεώρησης των στρατευμάτων, ο Σι στεκόταν σε ανοιχτή λιμουζίνα Hongqi. Το εμβληματικό κινεζικό μοντέλο, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’50 και συνδέθηκε με τον Μάο, έχει καθιερωθεί ως σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και αυτάρκειας της βιομηχανίας.

Η παρέλαση κορυφώθηκε με το χαρακτηριστικό στρατιωτικό βήμα των Κινέζων στρατιωτών, το λεγόμενο «zheng bu». Αν και οι ρίζες του βρίσκονται στην Πρωσία του 18ου αιώνα και αργότερα συνδέθηκε με αυταρχικά καθεστώτα, στην Κίνα θεωρείται ύψιστη ένδειξη πειθαρχίας και εθνικής αφοσίωσης.

01 13 From left, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, North Korean leader Kim Jong Un and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif arrive at a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender held in front of Tiananmen Gate in Beijing, China, Wednesday, Sept. 3, 2025. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Πηγή: Pool Sputnik Kremlin 02 13 Military equipment passes during the military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender held in front of Tiananmen Gate in Beijing, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Ng Han Guan) Πηγή: AP 03 13 AJX002 underwater drones take part in a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender held in front of Tiananmen Gate in Beijing, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Andy Wong) Πηγή: AP 04 13 The DF-5C liquid-fueled intercontinental strategic nuclear missiles take part in a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender held in front of Tiananmen Gate in Beijing, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Andy Wong) (AP Photo/Andy Wong) Πηγή: AP 05 13 Russian President Vladimir Putin arrives at a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender in Beijing, China, Wednesday, Sept. 3, 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Πηγή: Pool Sputnik Kremlin 06 13 Military personnel take part in a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender held in front of Tiananmen Gate in Beijing, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Andy Wong) Πηγή: AP 07 13 Military personnel take part in a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender held in front of Tiananmen Gate in Beijing, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Ng Han Guan) Πηγή: AP 08 13 Chinese President Xi Jinping inspects the troops ahead of a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender held in front of Tiananmen Gate in Beijing, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Andy Wong) Πηγή: AP 09 13 Chinese military personnel rehearse ahead of a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender held in front of Tiananmen Gate in Beijing, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Andy Wong) Πηγή: AP 10 13 Military personnel take part in a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender held in front of Tiananmen Gate in Beijing, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Andy Wong) Πηγή: AP 11 13 Russian President Vladimir Putin arrives at a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender in Beijing, China, Wednesday, Sept. 3, 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Πηγή: Pool Sputnik Kremlin 12 13 Russian President Vladimir Putin arrives at a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender in Beijing, China, Wednesday, Sept. 3, 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Πηγή: Pool Sputnik Kremlin 13 13 Front from left, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un arrive at a military parade to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War II surrender in Beijing, China, Wednesday, Sept. 3, 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Πηγή: Pool Sputnik Kremlin

Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ, στον οποίο εντάσσονται η Κίνα και η Ρωσία.

Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς έγινε αφού ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στην Τιαντζίν.

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας - χωρίς διευκρινίσεις - ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν» είπε.

