Πούτιν: «Είναι υστερία» ότι θα επιτεθούμε στην Ευρώπη - ΕΕ: Δεν μας εκπροσωπεί ο Φίτσο στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Σλοβακίας θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι την Παρασκευή. Στην Κοπεγχάγη, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο της ΕΕ για τη διεύρυνση. Η Ουγγαρία συνεχίζει να εμποδίζει την ένταξη της Ουκρανίας 

Newsbomb

Πούτιν: «Είναι υστερία» ότι θα επιτεθούμε στην Ευρώπη - ΕΕ: Δεν μας εκπροσωπεί ο Φίτσο στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί των Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη κάποια μέρα είναι «υστερία» και «ιστορίες τρόμου». Στην περίπτωση της Ουκρανίας το 2022, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να αντιδράσει σε αυτό που αποκάλεσε προσπάθεια της Δύσης, με τη βοήθεια της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο, δεδομένων των επιπτώσεων για την ασφάλεια της Μόσχας. «Όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, δεν έχουμε φέρει ποτέ αντιρρήσεις», δήλωσε ο Πούτιν στον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Κίνα. «Όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι άλλο θέμα», συνέχισε.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι συζήτησε την ασφάλεια της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Υπάρχουν επιλογές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας σε περίπτωση τερματισμού της σύγκρουσης», είπε, «και μου φαίνεται ότι υπάρχει η ευκαιρία να επιτευχθεί συναίνεση σε αυτό». Δήλωσε επίσης ότι δεν απέκλεισε την πιθανότητα τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια: «Εάν προκύψουν ευνοϊκές συνθήκες - το έχουμε συζητήσει αυτό με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας - θα μπορούσαμε ακόμη και να συνεργαστούμε ως τριμερής ομάδα», είπε.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, λέει ότι οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, δεν έχουν συζητήσει την πιθανή ανάπτυξη ενός τάγματος κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Ο Ουσάκοφ ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν μια νέα συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία.

«Ένας επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ υπουργών Εξωτερικών προετοιμάζεται», δήλωσε ο Ουσάκοφ σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση, την οποία επικαλέστηκε το Tass, τονίζοντας ότι «πολλά ζητήματα πρέπει ακόμη να επιλυθούν».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «δεν εκπροσωπείται» από τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, δήλωσε εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός φέρεται να συναντηθεί με τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν, και στη συνέχεια με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η υποστήριξη της Κίνας στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις μας, κυρίως επειδή το Πεκίνο συμβάλλει σε αυτόν. Τους το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό», επανέλαβε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με την επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα. «Μπορούμε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας και να πούμε ότι είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία. Φυσικά, η Κίνα και οι εταιρείες της είναι ελεύθερες να κάνουν ό,τι θέλουν», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου σε φεστιβάλ στην Πενσυλβάνια: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τρεις τραυματίες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Βουτιά» στο χρηματιστήριο μετά την απόφαση δικαστηρίου για το CHP - Αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα κινδύνου

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Η 45χρονη αποκαλύπτει γιατί δεν ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Σόρκιν και Αβντίγια το έστειλαν στους «16»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Αυτό ήταν το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι από το 1960

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν για ώρες στο μετρό του Λονδίνου - Περπάτησαν στις ράγες - Δείτε βίντεο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

«my1521»: Σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

17:32LIFESTYLE

Ζεντάγια: Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τα 29α γενέθλιά της

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δικαστικό «μπλόκο» κατά Τραμπ: Απαγόρευση στην ανάπτυξη εθνοφρουρών στην Καλιφόρνια

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι είπε ο Σπανούλης για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στον «τελικό» με Ισπανία

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ένταλμα σύλληψης κατά Άσαντ εξέδωσε η Γαλλία - Κατηγορούμενος για θανάτους Γάλλων δημοσιογράφων

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε όχημα στην Κηφισιάς - Προβλήματα στην κυκλοφορία

17:16ΕΘΝΙΚΑ

Οι Ρώσοι 60 χιλιόμετρα έξω από την Πόλη: Σαν σήμερα η Συνθήκη της Ανδριανούπολης και η σημασία της για την Επανάσταση

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβίστρια έκλεψε αστακό από εστιατόριο και τον πέταξε στη θάλασσα

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Είναι υστερία» ότι θα επιτεθούμε στην Ευρώπη - ΕΕ: Δεν μας εκπροσωπεί ο Φίτσο στην Κίνα

17:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Υπουργείο Αθλητισμού: Χωρίς κόστος η προετοιμασία όλων των εθνικών ομάδων στα ΕΑΚ

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Βρούτσης: Οι Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων θα προετοιμάζονται χωρίς κόστος στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε όχημα στην Κηφισιάς - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Κιμ έφτασε στο Πεκίνο με το υπερπολυτελές τρένο - «φρούριο»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Καταρρέει» ο αριθμός των μαθητών στα ελληνικά σχολεία - Το 5% σε αναστολή λειτουργίας

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση «μαμούθ» εγκληματικής οργάνωσης σε Χανιά και Ρέθυμνο – Σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε δικηγόρο

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη με την Porsche που προκάλεσε τροχαίο

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

10:19ΥΓΕΙΑ

Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ