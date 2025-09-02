Πούτιν: «Είναι υστερία» ότι θα επιτεθούμε στην Ευρώπη - ΕΕ: Δεν μας εκπροσωπεί ο Φίτσο στην Κίνα

Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί των Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη κάποια μέρα είναι «υστερία» και «ιστορίες τρόμου». Στην περίπτωση της Ουκρανίας το 2022, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να αντιδράσει σε αυτό που αποκάλεσε προσπάθεια της Δύσης, με τη βοήθεια της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο, δεδομένων των επιπτώσεων για την ασφάλεια της Μόσχας. «Όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, δεν έχουμε φέρει ποτέ αντιρρήσεις», δήλωσε ο Πούτιν στον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Κίνα. «Όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι άλλο θέμα», συνέχισε.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι συζήτησε την ασφάλεια της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Υπάρχουν επιλογές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας σε περίπτωση τερματισμού της σύγκρουσης», είπε, «και μου φαίνεται ότι υπάρχει η ευκαιρία να επιτευχθεί συναίνεση σε αυτό». Δήλωσε επίσης ότι δεν απέκλεισε την πιθανότητα τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια: «Εάν προκύψουν ευνοϊκές συνθήκες - το έχουμε συζητήσει αυτό με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας - θα μπορούσαμε ακόμη και να συνεργαστούμε ως τριμερής ομάδα», είπε.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, λέει ότι οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, δεν έχουν συζητήσει την πιθανή ανάπτυξη ενός τάγματος κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Ο Ουσάκοφ ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν μια νέα συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία.

«Ένας επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ υπουργών Εξωτερικών προετοιμάζεται», δήλωσε ο Ουσάκοφ σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση, την οποία επικαλέστηκε το Tass, τονίζοντας ότι «πολλά ζητήματα πρέπει ακόμη να επιλυθούν».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «δεν εκπροσωπείται» από τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, δήλωσε εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός φέρεται να συναντηθεί με τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν, και στη συνέχεια με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η υποστήριξη της Κίνας στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις μας, κυρίως επειδή το Πεκίνο συμβάλλει σε αυτόν. Τους το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό», επανέλαβε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με την επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα. «Μπορούμε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας και να πούμε ότι είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία. Φυσικά, η Κίνα και οι εταιρείες της είναι ελεύθερες να κάνουν ό,τι θέλουν», πρόσθεσε.

????Putin said, in a conversation with Fico, that cutting Ukraine’s reverse gas and electricity supplies would show Kiev the limits of its behavior.#Ukraine #Putin #SCOSummit #China #Russia pic.twitter.com/KlRuYtxwjZ — Russian Director ?? (@rusdirector) September 2, 2025

