Το «ραντεβού» Πούτιν - Σι στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο: «Ήμασταν πάντα κοντά και παραμένουμε»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αριστερά, και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής των αρχηγών κρατών της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν της Κίνας, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησαν διμερείς συνομιλίες στο Πεκίνο σήμερα (2.9) ένα 24ωρο πριν από την τεράστια στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα. Ο Πούτιν χαιρέτισε τις σχέσεις μεταξύ των χωρών, λέγοντας ότι βρίσκονται σε «πρωτοφανές επίπεδο».

«Αγαπητέ φίλε, τόσο εγώ όσο και ολόκληρη η ρωσική αντιπροσωπεία είμαστε στην ευχάριστη θέση να συναντηθούμε για άλλη μια φορά με τους Κινέζους φίλους και συναδέλφους μας», είπε ο Πούτιν στον Σι, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram του Κρεμλίνου. «Η στενή μας επικοινωνία αντανακλά τη στρατηγική φύση των σχέσεων Ρωσίας-Κίνας, οι οποίες βρίσκονται σε πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε. «Ήμασταν πάντα κοντά και παραμένουμε κοντά και τώρα».

Ο Σι είπε στον Πούτιν ότι «οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας έχουν αντέξει στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών» - προσθέτοντας ότι το Πεκίνο ήταν πρόθυμο να συνεργαστεί με τη Μόσχα για να «προωθήσει την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και λογικού συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Ο Σι πρόκειται να φιλοξενήσει την Τετάρτη τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κίνα, η οποία θα σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο από την άνευ όρων παράδοση των Ιαπώνων στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τον Μάιο, ο Σι επισκέφθηκε ομοίως τη Μόσχα για τους εορτασμούς της Ρωσίας για την ήττα των Ναζί. Οι συναντήσεις αυτής της εβδομάδας σημειώνονται σε μια εποχή που ο Σι επιδιώκει να προβάλει την ισχύ του Πεκίνου στη διεθνή σκηνή - όχι μόνο ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά και ως παράγοντας διεθνούς διπλωματίας.

Ο Σι έχει τονίσει τον ρόλο της Κίνας ως σταθερού εμπορικού εταίρου, καθώς οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν ανατρέψει τις οικονομικές σχέσεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα, ενώ μια συμφωνία με τον Ρώσο ηγέτη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξακολουθεί να διαφεύγει από τον Τραμπ, η υποδοχή του Πούτιν στο Πεκίνο από τον Σι καταδεικνύει τους στενούς δεσμούς τους. Το ζευγάρι έχει προηγουμένως διαφημίσει τη σχέση τους ως «φιλία χωρίς όρια».

Σι και Πούτιν επέκριναν τις δυτικές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής τη Δευτέρα, με τον Σι να καταδικάζει τον «εκφοβισμό» από ορισμένες χώρες - μια προφανώς συγκεκαλυμμένη αναφορά στις ΗΠΑ - ενώ ο Πούτιν υπερασπίστηκε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατηγόρησε τη Δύση για την πυροδότηση της σύγκρουσης.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο την Τρίτη, μετά τη Σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) που διοργάνωσε ο Σι στην κοντινή Τιαντζίν την Κυριακή και τη Δευτέρα, όπου προέτρεψε τα μέλη να «αντιταχθούν στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, στην αντιπαράθεση των μπλοκ και στην εκφοβιστική συμπεριφορά».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής - στην οποία συμμετείχαν επίσης παγκόσμιοι ηγέτες από την Ινδία, το Ιράν και το Πακιστάν - έθεσε τα θεμέλια για ένα νέο σύστημα που θα αντικαταστήσει τα «ξεπερασμένα ευρωκεντρικά και ευρωατλαντικά μοντέλα».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραστεί επίσης στην στρατιωτική παρέλαση, σε μια επίσκεψη-ορόσημο, αφού διέσχισε τα σύνορα με την Κίνα με το θωρακισμένο τρένο του νωρίς την Τρίτη.

Είναι η πρώτη πολυμερής διεθνής συνάντηση του Κιμ. Είναι επίσης η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραστεί σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση - η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν όταν ο παππούς του Κιμ, ο ιδρυτής της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ-Σουνγκ, παρευρέθηκε το 1959.

Οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες δεν αναμένεται να εμφανιστούν στην παρέλαση, λόγω της αντίθεσής τους στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία οδήγησε στις κυρώσεις κατά του καθεστώτος του Πούτιν.

