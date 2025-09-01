Κίνα: 45 λεπτά στη λιμουζίνα του Πούτιν πέρασε ο Μόντι - «Εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων

Οι δύο ηγέτες πέρασαν πολύ ώρα μέσα στο ρωσικής κατασκευής αυτοκίνητο.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής στην Κίνα.

Οι δύο ηγέτες πέρασαν 45 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο του Ρώσου ηγέτη, μετά από τα οποία ο Μόντι δημοσίευσε μια φωτογραφία από το ταξίδι τους μαζί με ένα κομπλιμέντο προς τον Πούτιν.

«Ήταν σαν στο σπίτι τους... Ένιωθαν άνετα εκεί και γι' αυτό συνέχισαν τη συζήτηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν.

Το τετ α τετ πραγματοποιήθηκε έπειτα από εικόνες που μεταδόθηκαν, όπου οι δύο ηγέτες κρατούσαν τα χέρια, ενώ φιλοξενούνταν από τον Κινέζο Σι Σινπίνγκ στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, η οποία θεωρείται πρόκληση για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την αμερικανική κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Αμερικανικοί δασμοί ύψους 50% στην Ινδία

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στις εισαγωγές προϊόντων από την Ινδία, ως μέτρο τιμωρίας στο Δελχί για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και όπλων.

Οι δασμοί – από τους υψηλότερους στον κόσμο – περιλαμβάνουν ποινή 25% για τις συναλλαγές με τη Ρωσία, οι οποίες αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης για τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

#VideoOfTheDay



?????? President of Russia Vladimir Putin, Prime Minister of India Narendra Modi, and President of China Xi Jinping just before the start of the #SCO Summit



? © https://t.co/1iwVtSG6SN pic.twitter.com/o1rqQWYhT7 — MFA Russia ?? (@mfa_russia) September 1, 2025

Η Ινδία, ένας ζωτικής σημασίας στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, δεν έχει δείξει ότι θα σταματήσει τις αγορές της.

Μέχρι πρόσφατα, οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας.

Had an excellent meeting with President Putin on the sidelines of the SCO Summit in Tianjin. Discussed ways to deepen bilateral cooperation in all sectors, including trade, fertilisers, space, security and culture. We exchanged views on regional and global developments, including… pic.twitter.com/DhTyqOysbf — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση με Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Πούτιν βρισκόταν αντιμέτωπος με προθεσμία του Τραμπ για να πραγματοποιήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τέτοια συνάντηση.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής στην Τιαντζίν, ο Πούτιν ευχαρίστησε τους ηγέτες της Κίνας και της Ινδίας για την υποστήριξή τους και τις προσπάθειές τους να «διευκολύνουν την επίλυση της ουκρανικής κρίσης».

Στην ομιλία του, ο Πούτιν είπε επίσης ότι η «κατανόηση που επιτεύχθηκε» στη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα «ελπίζω ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, ανοίγοντας το δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία».

Ο Πούτιν εξαπέλυσε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Στις 22 Αυγούστου, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε δώσει στον Πούτιν «μερικές εβδομάδες» για να απαντήσει πριν οι ΗΠΑ αναλάβουν δράση.

Ήταν η τελευταία από μια σειρά προθεσμιών και τελεσιγράφων που έχει δώσει στον Ρώσο ηγέτη, ο οποίος όμως τα έχει αγνοήσει.

