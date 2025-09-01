Στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Παρακολούθηση στρατιωτικής παρέλασης μαζί με Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι με τρένο από την Πιονγιάνγκ με προοισμό το Πεκίνο, για να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση για την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

«Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ το απόγευμα με ειδικό τρένο», μετέδωσε το Yonhap.

#BREAKING : Kim Jong Un Leaves Pyongyang for China by Train



North Korean leader Kim Jong Un has departed Pyongyang by train bound for China, continuing his tradition of rail travel for international visits.#KimJongUn #China #NorthKorea #Pyongyang pic.twitter.com/hMF3VZf198 — upuknews (@upuknews1) September 1, 2025

Αυτό αποτελεί ένα σπάνιο ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ουν εκτός της απομονωμένης χώρας του για την πρώτη του συμμετοχή σε μια σημαντική πολυμερή διπλωματική εκδήλωση.

Ο Κιμ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο αύριο Τρίτη, ανέφερε το Yonhap.

Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας πρόκειται να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την Τετάρτη για να συμμετάσχει στους εορτασμούς της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Κιμ, θα παραστεί επίσης στην παρέλαση.

