Επίδειξη ισχύος: Ο Πούτιν, ο Σι και ο Κιμ σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Η Κίνα, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα είναι στενοί σύμμαχοι.

Το Πεκίνο είναι από καιρό ο μεγαλύτερος εταίρος της Πιονγιάνγκ σε θέματα βοήθειας και εμπορίου, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρέχει στρατεύματα στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο του στην Ουκρανία.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα συμμετάσχει μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας και της Κίνας.

Η παρουσία του κ. Πούτιν είχε ήδη επιβεβαιωθεί. Αυτός και ο κ. Κιμ θα είναι μεταξύ των 26 ξένων ηγετών που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση, ενώ δεν αναμένεται να παρευρεθεί κανένας από τις ΗΠΑ ή τη Δυτική Ευρώπη. Ο αρχηγός της στρατιωτικής δικτατορίας της Μιανμάρ, Μιν Αουνγκ Χλαϊνγκ, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα πριν από τέσσερα χρόνια, θα παραστεί επίσης στη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με το πότε ακριβώς και για πόσο καιρό θα παραμείνει ο Κιμ στην Κίνα. Πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη σε περίπου έξι χρόνια, πριν από την πανδημία.

Ο Χονγκ Λέι, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, δήλωσε ότι η χώρα θα «υποδεχτεί θερμά» τον Κιμ και ότι η «διατήρηση, εδραίωση και ανάπτυξη» των σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών αποτελεί προτεραιότητα.

Το μήνυμα της Κίνας με την παρουσία Πούτιν

Ερωτηθείς για το μήνυμα που στέλνει η Κίνα με τη φιλοξενία του κ. Πούτιν, ο κ. Λέι είπε ότι η παρουσία του Ρώσου προέδρου στις εκδηλώσεις μνήμης «αποδεικνύει περαιτέρω το υψηλό επίπεδο της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης συντονισμού Κίνας-Ρωσίας για μια νέα εποχή και δηλώνει την ενότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ Κίνας και Ρωσίας».

Πρόσθεσε δε: «Αντιμετωπίζοντας ένα διεθνές τοπίο γεμάτο αλλαγές και αναταραχές, η Κίνα και η Ρωσία, ως ιδρυτικά μέλη του ΟΗΕ και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την εξουσία των Ηνωμένων Εθνών και τη διεθνή δικαιοσύνη και ισότητα».





