13 νεκροί από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Πυροσβέστες ανασύρουν το πτώμα ενός θύματος από ένα κατεστραμμένο κτίριο μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας, νωρίς το πρωί της Πέμπτης

Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους έπληξε την Τετάρτη την ουκρανική πρωτεύουσα, με τον δήμαρχο Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο να κάνει λόγο για «τεράστιο πλήγμα». Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, καθώς τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - με τις υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης να κάνουν λόγο για 14- ενώ τουλάχιστον 38 τραυματίστηκαν και 10 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πυροσβέστες στον τόπο ενός κτιρίου που καίγεται μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας AP

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και τρία παιδιά ηλικίας 2, 14 και 17 ετών, σύμφωνα με το BBC.

Αστυνομικοί στέκονται δίπλα σε πτώματα καλυμμένα με πλαστικές σακούλες μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο. AP

Όπως αναφέρουν οι αρχές, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια κατεστραμμένων κτιρίων, δίνοντας παράλληλα μάχη με τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει.

Πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες που ξέσπασαν μετά τον βομβαρδισμό της Ρωσίας σε κτίριο της ΕΕ στο Κίεβο AP

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, διαπίστωσε νωρίτερα ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετέδωσε πως είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη και άκουσε επίσης μηχανές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη Τιμούρ Τκατσένκο, επρόκειτο για «ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους», η οποία προκάλεσε πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και σε πολυκατοικία.

Πολλοί κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο, με ορισμένους να καταφεύγουν σε σταθμούς του μετρό έχοντας μαζί τους υπνόσακους.

Στην πρωτεύουσα αλλά και στο μεγαλύτερο τμήμα της Ουκρανίας σήμανε αεροπορικός συναγερμός περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), λόγω της ρωσικής επιδρομής.

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιλέγει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο

Με αφορμή την επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως πρέπει να μπουν νέες και πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

«Η Ρωσία επιλέγει τους πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο», επισήμανε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αυτή τη στιγμή στο Κίεβο, οι πρώτες ομάδες αντιμετώπισης καθαρίζουν τα ερείπια ενός συνηθισμένου κτιρίου κατοικιών μετά από ρωσική επιδρομή. Μια ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας. Ξανά δολοφονίες. Δυστυχώς, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί νεκροί. Ένα από αυτά είναι παιδί. Τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους.

Άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Δεκάδες είναι τραυματίες. Αυτοί οι ρωσικοί πύραυλοι και τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα αποτελούν μια σαφή απάντηση σε όλους στον κόσμο που, εδώ και εβδομάδες και μήνες, ζητούν κατάπαυση του πυρός και πραγματική διπλωματία. Η Ρωσία επιλέγει τους πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο. Και αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην φοβάται τις συνέπειες. Η Ρωσία εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου κλείνει τα μάτια στα δολοφονημένα παιδιά και αναζητά δικαιολογίες για τον Πούτιν.

Αναμένουμε αντίδραση από την Κίνα σε ό,τι συμβαίνει. Η Κίνα έχει επανειλημμένα ζητήσει να μην επεκταθεί ο πόλεμος και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει εξαιτίας της Ρωσίας. Αναμένουμε αντίδραση από την Ουγγαρία. Ο θάνατος παιδιών σίγουρα θα πρέπει να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα συναισθήματα από οτιδήποτε άλλο. Αναμένουμε αντίδραση από όλους στον κόσμο που έχουν ζητήσει ειρήνη, αλλά τώρα πιο συχνά σιωπούν αντί να λαμβάνουν θέσεις αρχών.

Και σίγουρα είναι καιρός για νέες, αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για όλα όσα κάνει. Όλες οι προθεσμίες έχουν ήδη παραβιαστεί, δεκάδες ευκαιρίες για διπλωματία έχουν καταστραφεί. Η Ρωσία πρέπει να αισθάνεται υπεύθυνη για κάθε χτύπημα, για κάθε μέρα αυτού του πολέμου. Αιωνία η μνήμη όλων των θυμάτων της Ρωσίας!».