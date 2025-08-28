Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο

Φωτιά σε πολυκατοικία μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην Ουκρανία, το πρωί της 10ης Ιουλίου 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Μαζική επίθεση με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένα άτομο, σύμφωνα με τις Αρχές του Κιέβου. Δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό, αφήνοντας πίσω τους πυκνές στήλες καπνού. Ένας τουλάχιστον πύραυλος φαίνεται να καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα.

Kyiv has been badly hit by drones + missiles.

A multi storey building in Darnytsia has been virtually destroyed, with heavy damage to the first 5 floors.



This video was posted a short while ago, reportedly from the Dnipro district of Kyiv, where it seems another building's hit pic.twitter.com/od2nRKUnvj — Tim White (@TWMCLtd) August 28, 2025

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram ότι ήταν σε εξέλιξη μια «μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», με τέσσερις τραυματίες.

Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν στην πόλη, είπε, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ανάλογα μηνύματα έστειλε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο, ο οποίος μέσω Telegram ανέφερε έναν νεκρό και ζημιές από βαλλιστικούς πυραύλους στις περιοχές Σεφτσένκιβσκι, Νταρνίτσκι, Σολόμιανσκι και Ντνίπρο.

Absolute devastation in the most densely populated part of Kyiv.



Russia hitting another apartment block and killing civilians in Ukraine's capital. pic.twitter.com/k7QOhLffVN — Tim White (@TWMCLtd) August 28, 2025



Ειδικότερα σύμφωνα με τον Τκατσένκο στην περιοχή Ντάρνιτσκι, ξέσπασε πυρκαγιά ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ένα νηπιαγωγείο βρίσκεται σε φλόγες και στην περιοχή Ντνίπρο, ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

