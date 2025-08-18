Κίεβο: Ήχησαν οι σειρήνες για πιθανό αεροπορικό πλήγμα

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούγονται στο Κίεβο, λίγο πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Αυτή η κατάσταση επιβεβαιώνει τις δυσκολίες που βιώνουν οι Ουκρανοί, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Οι Ουκρανοί θα έλεγαν ότι τίποτα από αυτά δεν βελτιώνει την κατάσταση που βιώνουν, καθώς εξακολουθούν να δέχονται βομβαρδισμούς και επιθέσεις από drones κάθε βράδυ, όπως μεταδίδει το Sky News.

Το Κίεβο γλύτωσε από αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, πιθανώς γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να μην δώσει την εικόνα ότι επιτίθεται στην ουκρανική πρωτεύουσα, κατά τη διάρκεια τόσο ευαίσθητων διπλωματικών συζητήσεων.