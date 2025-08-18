Κίεβο: Ήχησαν οι σειρήνες για πιθανό αεροπορικό πλήγμα

Συναγερμός στο Κίεβο για επικείμενη επίθεση

Newsbomb

Κίεβο: Ήχησαν οι σειρήνες για πιθανό αεροπορικό πλήγμα
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούγονται στο Κίεβο, λίγο πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Αυτή η κατάσταση επιβεβαιώνει τις δυσκολίες που βιώνουν οι Ουκρανοί, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Οι Ουκρανοί θα έλεγαν ότι τίποτα από αυτά δεν βελτιώνει την κατάσταση που βιώνουν, καθώς εξακολουθούν να δέχονται βομβαρδισμούς και επιθέσεις από drones κάθε βράδυ, όπως μεταδίδει το Sky News.

Το Κίεβο γλύτωσε από αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, πιθανώς γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να μην δώσει την εικόνα ότι επιτίθεται στην ουκρανική πρωτεύουσα, κατά τη διάρκεια τόσο ευαίσθητων διπλωματικών συζητήσεων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Την μαχαίρωσε 15 φορές - Ο δράστης ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτικές επαφές

20:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Στο Λευκό Οίκο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες - Νέο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου: Έτοιμοι για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να δημιουργήσει «μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας»

19:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο φιλικό με τη Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Φάλαινα δάγκωσε δύτες σε ενυδρείο μπροστά στα έκπληκτα μάτια επισκεπτών

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πέντε ανήλικοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν 15χρονο

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ήχησαν οι σειρήνες για πιθανό αεροπορικό πλήγμα

19:32LIFESTYLE

Ζέτα Δούκα: Φωτογραφίζεται στην Κρήτη με την κόρη της - «Στο ίδιο παγκάκι κάθε καλοκαίρι από το 2018

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βγήκε να ταΐσει τις γάτες και της έστησε καρτέρι θανάτου – Γιατί τη σκότωσε ο 28χρονος

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: «Δεχόμαστε πόλεμο από παντού - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρίσει»

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Στη League Phase με γκολ στο 97ο λεπτό ο Παναιτωλικός – Πέρασε κι ο Λεβαδεικός!

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Τύρναβο – Καίει σε χωράφια

19:00LIFESTYLE

Κλαυδία: Οι τρυφερές ευχές του συντρόφου της για τα γενέθλιά της - «Χρόνια πολλά στο άλλο μου μισό»

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Παλαιστίνη θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος για πρώτη φορά

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μανχάταν: Αποκλεισμένη η Times Square λόγω ύποπτου δέματος

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: «Ναι» της Χαμάς στη νέα πρόταση για εκεχειρία

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο μυστήριο από άρμα με την αμερικανική και τη ρωσική σημαία

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντιαλό: Ο λόγος που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες πριν από τις επαφές με τον Τραμπ

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φωκίδα από κεραυνό: Την πρόλαβαν τα εναέρια μέσα - Φωτογραφίες και βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βγήκε να ταΐσει τις γάτες και της έστησε καρτέρι θανάτου – Γιατί τη σκότωσε ο 28χρονος

20:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Στο Λευκό Οίκο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες - Νέο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου: Έτοιμοι για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: «Δεχόμαστε πόλεμο από παντού - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρίσει»

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά τραυματίας ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Φάλαινα δάγκωσε δύτες σε ενυδρείο μπροστά στα έκπληκτα μάτια επισκεπτών

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μανχάταν: Αποκλεισμένη η Times Square λόγω ύποπτου δέματος

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ήχησαν οι σειρήνες για πιθανό αεροπορικό πλήγμα

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Γουδή: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Την μαχαίρωσε 15 φορές - Ο δράστης ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτικές επαφές

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να δημιουργήσει «μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Τι λέει η οικογένεια του δράστη για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο μυστήριο από άρμα με την αμερικανική και τη ρωσική σημαία

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση - Υπέστη πνευμονική εμβολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ