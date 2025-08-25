Ρώσοι στρατιώτες ανήρτησαν την αμερικάνικη σημαία σε άρμα - Οργή από το Κίεβο

Ρώσοι στρατιώτες ύψωσαν την αμερικανική σημαία σε ένα τεθωρακισμένο όχημα, ενώ επιχερούσαν στα μέτωπα της Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι το έκαναν επίτηδες για να εκνευρίσούν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Σε βίντεο, που τραβήχτηκε κοντά στο χωριό Μαλάγια Τοκμάτσκα, στην περιοχή Ζαπορόζιε της Ρωσίας, φαίνονται στρατιώτες να οδηγούν το αμερικανικής κατασκευής τεθωρακισμένο όχημα M113 –που είχε εγκαταλειφθεί από ουκρανικά στρατεύματα– διακοσμημένο με ρωσικές και αμερικανικές σημαίες.

Το πλήρωμα εξήγησε ότι η κίνηση είχε στόχο να «ενοχλήσει» τον αντίπαλο.

«Είναι ένα καλό άρμα. Τα δικά μας είναι καλύτερα βέβαια, αλλά κι αυτό κάνει τη δουλειά του», είπε ένας στρατιώτης.

Το περιστατικό προκάλεσε την οργή του Κιέβου. Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας, Αντρίι Γερμάκ, το χαρακτήρισε «απόλυτη αλαζονεία».

Ορισμένοι Ουκρανοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι το βίντεο ήταν κατασκευασμένο ή ότι το όχημα ήταν στην πραγματικότητα σοβιετικής προέλευσης, ενώ άλλοι επέμεναν ότι το ρωσικό πλήρωμα είχε ήδη εξοντωθεί.

Ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός TF1 ισχυρίστηκε ότι το υλικό είχε υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η καναδική ΜΚΟ DisinfoWatch, που συνδέεται με το ΝΑΤΟ, υποστήριξε ότι ήταν «σκηνοθετημένο».