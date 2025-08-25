Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

Η δημοσιογράφος του NBC ρώτησε τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών για τους στόχους που έχει η Ρωσία αλλά και για τους θανάτους αμάχων στην Ουκρανία και έτσι ο Σεργκέι Λαβρόφ ξέσπασε και δεν έλειψαν οι διαξιφισμοί

Newsbomb

Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, με τη δημοσιογράφο του NBC

NBC/YouTube
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονο διάλογο είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, με τη δημοσιογράφο του NBC Kρίστεν Γουέλκερ.

Η δημοσιογράφος του NBC ρώτησε τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών για τους στόχους που έχει η Ρωσία αλλά και για τους θανάτους αμάχων στην Ουκρανία και έτσι ο Σεργκέι Λαβρόφ ξέσπασε και δεν έλειψαν οι διαξιφισμοί.

Ακολουθεί το επίμαχο σημείο της συνέντευξης:

Ερώτηση: Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, εδώ είναι τα γεγονότα. Σχεδόν 50.000 άμαχοι έχουν είτε σκοτωθεί είτε τραυματιστεί σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει χτυπήσει μαιευτήρια, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία, ακόμη και ένα νηπιαγωγείο μόλις την περασμένη εβδομάδα. Άρα, είτε ο ρωσικός στρατός έχει πολύ κακό σημάδι, είτε στοχεύετε αμάχους. Τι από τα δύο ισχύει;

Σεργκέι Λαβρόφ: Κοιτάξτε, το NBC είναι ένας πολύ σεβαστός οργανισμός, και ελπίζω να είστε υπεύθυνοι για τα λόγια που μεταδίδετε. Σας ζητώ να μας στείλετε ή να δημοσιοποιήσετε τις πληροφορίες στις οποίες μόλις αναφερθήκατε, γιατί ποτέ δεν στοχεύσαμε πολιτικούς στόχους του είδους που αναφέρατε. Ίσως να σας διαφεύγει η πληροφορία ότι είναι γεγονός πως αρκετές εκκλησίες χτυπήθηκαν εσκεμμένα από το ουκρανικό καθεστώς. Και αρκετοί καθαρά αστικοί οικισμοί, οικισμοί ανθρώπων.

Ερώτηση: Αλλά τι γίνεται με τις δικές σας ενέργειες, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών;

Σεργκέι Λαβρόφ: Κοιτάξτε, γυρίζουμε γύρω-γύρω. Σας είπα ήδη, και το έχουμε αναφέρει κατ’ επανάληψη, ότι ποτέ δεν στοχεύουμε πολιτικούς χώρους. Επιτιθέμεθα μόνο σε σημεία που συνδέονται άμεσα με τη στρατιωτική μηχανή της Ουκρανίας, την οποία η Δύση προσπαθεί να ενισχύσει. Κι αν έχετε οποιαδήποτε απόδειξη γι’ αυτά που μόλις είπατε -για εκκλησίες, νηπιαγωγεία, σχολεία κ.ο.κ.- σας προκαλώ να τη δημοσιοποιήσετε. Να τη δημοσιοποιήσετε με ημερομηνίες, με διευθύνσεις και όλα τα σχετικά. Όπως είπα, το NBC είναι ένα πολύ έγκυρο μέσο ενημέρωσης, και οι ακροατές και τηλεθεατές σας αξίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες όταν κάνετε τέτοιους ισχυρισμούς.

Ερώτηση: Μόλις σας είπα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Έχουμε ρεπόρτερ στο πεδίο που έχουν δει αυτές τις επιθέσεις με τα ίδια τους τα μάτια. Θέλω, όμως, να προχωρήσω και να μιλήσουμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ένα ζήτημα που εσείς θέσατε αυτήν την εβδομάδα. Και είπατε και σήμερα εδώ ότι η Ρωσία θα πρέπει να έχει τη δύναμη να απορρίπτει οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας.

Σεργκέι Λαβρόφ: Κοιτάξτε, όχι. Κρίστεν, σας παρακαλώ, μην παίζετε τον ρόλο του Ζελένσκι. Να είστε έντιμη δημοσιογράφος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Όμορφα και ωραία» η ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον ήλιο στις... μπόρες – Πού θα ξεσπάσουν το απόγευμα τα φαινόμενα

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Συνεχίζει να προκαλεί ο δολοφόνος της 36χρονης - «Αυτή φταίει»

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι ώρα πληρώνονται σήμερα οι συνταξιούχοι

08:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτή η εφαρμογή θα αντικαταστήσει το Google Maps - Τι διαφορετικό προσφέρει

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Βιετνάμ για τον τυφώνα Κατζίκι: 325.000 κάτοικοι αφήνουν τα σπίτια τους

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από το λιμάνι του Πειραιά

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Με όπλα η εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον: Κόντρα Τραμπ - αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη στρατού σε «δημοκρατικές» πόλεις

07:38LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα» - Η τελευταία ανάρτησή του

07:32WHAT THE FACT

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Εντοπίστηκε σπάνιο παράσιτο που «τρώει» ανθρώπινη σάρκα στο Μέριλαντ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τα 10 δραματικά μερόνυχτα - Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ο Ντέμης Νικολαΐδης

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωίδα γιαγιά βοήθησε την κόρη της να γεννήσει στο αυτοκίνητο και έσωσε τη ζωή του εγγονού της

07:06ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε», ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκπλήξεις, τα ζόρια της Intracom Telecom, η γάτα, το ποντίκι και η ΕΧΑΕ και τα ΚΑΕ, το φούσκωμα δαπανών-αποσβέσεων και η Deloitte

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε και την απειλούσε» - Τι αποκάλυψε η αδελφή της 36χρονης

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εμπειρία 1.033 αγώνων σε Top 5 πρωταθλήματα, φέρνουν οι μεταγραφές

06:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Χόρεψε ξέφρενα μαζί με τη Νόνη Δούνια σε ταβέρνα στη Σύρο – Δείτε βίντεο

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Κρήτη, Κάρπαθο, Χίο, Σάμο, Ικαρία

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Προσωπική διαφορά – Πώς θα δουν αυξήσεις πάνω από 650.000 συνταξιούχοι

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Πικρή ακόμη και η… μπουγάτσα – Η μερίδα «αγγίζει» τα 3 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τα 10 δραματικά μερόνυχτα - Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ο Ντέμης Νικολαΐδης

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον ήλιο στις... μπόρες – Πού θα ξεσπάσουν το απόγευμα τα φαινόμενα

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Συνεχίζει να προκαλεί ο δολοφόνος της 36χρονης - «Αυτή φταίει»

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από το λιμάνι του Πειραιά

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», λέει η αδελφή της 36χρονης - Ποιο ήταν το «μυστικό» του ζευγαριού

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι ώρα πληρώνονται σήμερα οι συνταξιούχοι

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρίστρια που έγινε viral σε κρητικό πανηγύρι – Δείτε βίντεο

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

20:46WHAT THE FACT

Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η μάχη της με τον επιθετικό καρκίνο του μαστού - Η τελευταία της ανάρτηση

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε και την απειλούσε» - Τι αποκάλυψε η αδελφή της 36χρονης

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και στο βάθος εκλογικός νόμος - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Για ποιον λόγο εμφανίστηκαν οι μπλε δράκοι στις ακτές της Μεσογείου

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες σήμερα

07:06ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε», ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκπλήξεις, τα ζόρια της Intracom Telecom, η γάτα, το ποντίκι και η ΕΧΑΕ και τα ΚΑΕ, το φούσκωμα δαπανών-αποσβέσεων και η Deloitte

07:38LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα» - Η τελευταία ανάρτησή του

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Καταργείται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις - Τι αυξήσεις θα πάρουν οι 670.000 συνταξιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ