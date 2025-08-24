Η Ουκρανία απαντά στον Λαβρόφ: «Μιλά για νομιμότητα κάποιος που κάθεται στην καρέκλα επί 21 χρόνια»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα, ο Ζελένσκι δεν είναι αυτήν τη στιγμή νόμιμος εκπρόσωπος του κράτους», προκαλώντας την αντίδραση του Κιέβου

Newsbomb

Η Ουκρανία απαντά στον Λαβρόφ: «Μιλά για νομιμότητα κάποιος που κάθεται στην καρέκλα επί 21 χρόνια»
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με το Κίεβο, μετά την τοποθέτηση ότι «σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα, ο Ζελένσκι δεν είναι αυτή τη στιγμή νόμιμος εκπρόσωπος του κράτους».

«Όταν έρθει η στιγμή να υπογραφούν έγγραφα, θα χρειαστεί όλοι να έχουν ξεκάθαρη κατανόηση ότι το πρόσωπο που υπογράφει, είναι νόμιμος εκπρόσωπος», υπογράμμισε.

Αυτό εξόργισε τους Ουκρανούς αξιωματούχους, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, να τονίζει ότι «τίποτα δεν είναι πιο παράλογο από το γεγονός να δίνει διάλεξη περί νομιμότητας κάποιος που κάθεται στην ίδια καρέκλα επί 21 χρόνια, υπηρετώντας έναν άνθρωπο που κυβερνά για περισσότερα από 25 χρόνια».

«Δεν νομιμοποιείται να μιλά για νομιμότητα», προσέθεσε, επισημαίνοντας ότι «τέτοιες παραληρηματικές δηλώσεις δείχνουν ξεκάθαρα πως η Ρωσία απορρίπτει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:53ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ισχυρός αντικυκλώνας «κλείνει» τα 88 από τα 122 λιμάνια της χώρας

00:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Καλεί για εξηγήσεις τον Αμερικανό πρέσβη: Τι είπε για τον Μακρόν και τους εξόργισε

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τρεις σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν το δυτικό μέρος της χώρας

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Άρχισε με νίκη η Γιουβέντους, σκόραρε ο Δουβίκας – Τα αποτελέσματα

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ απαντά στον Λαβρόφ: «Μιλά για νομιμότητα κάποιος που κάθεται στην ίδια καρέκλα επί 21 χρόνια»

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέα έρευνα για 6 έφηβους - Εξετάζεται η συμμετοχή τους σε πυρκαγιές

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες μίλησαν: Πότε θα εκραγεί η «μαύρη τρύπα» και θα δημιουργήσει ζωή

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Τυφώνας ανάγκασε 586.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

23:43ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, μην κλαις. Θα γυρίσω σύντομα στο σπίτι»: Ουκρανός δημοσιογράφος που κρατούνταν κρυφά από τη Ρωσία για τρία χρόνια, απελευθερώθηκε

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρίστρια που έγινε viral σε κρητικό πανηγύρι – Δείτε βίντεο

23:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Μονόδρομος για τους 30ρηδες η διαμονή στην πατρική στέγη

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ άρχισαν με… τρίποντο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία - «Αδιάφορος ο Μακρόν», καταγγέλλει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Θα πρέπει το ιατρικό επιτελείο μας να… δουλέψει σαν τρελό» - Όσα είπε ο Νίκολιτς

23:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Ζούγρης – Η 12άδα του Ευρωμπάσκετ

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Κοπεγχάγη

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανώγεια: Ο γαμπρός αφιέρωσε στη νύφη την πιο γλυκιά μαντινάδα – Βίντεο

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο χριστιανικό σταυρό στο... Άμπου Ντάμπι

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τρομερό στιγμιότυπο σε συναυλία των Coldplay – Πρόσεξε για να… έχει ο Κρις Μάρτιν: «Είναι σίγουρα σύντροφός σου;» (βίντεο)

23:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», λέει η αδελφή της 36χρονης - Ποιο ήταν το «μυστικό» του ζευγαριού

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει: «Μας κοίταγαν έκπληκτοι στον δρόμο»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρίστρια που έγινε viral σε κρητικό πανηγύρι – Δείτε βίντεο

22:30LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά μετά από έξι χρόνια σχέσης - Δείτε βίντεο

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο δωμάτιο του Βραζιλιάνου που σκοτώθηκε - Χαροπαλεύει ο φίλος του

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – «Τώρα πάλι μαζί» έγραψε ο γιος του, Λάμπρος

22:41WHAT THE FACT

Ο άνδρας που επέζησε από επίθεση αρκούδας και το συγκλονιστικό μήνυμα που άφησε στη γυναίκα του αιμόφυρτος

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Γονείς ανάγκασαν την 11χρονη κόρη τους να γεννήσει στο σπίτι χωρίς γιατρό

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

20:46WHAT THE FACT

Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

21:09WHAT THE FACT

Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιον Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Αυτό είναι τρελό» – Βίντεο

23:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Μονόδρομος για τους 30ρηδες η διαμονή στην πατρική στέγη

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειάς της - «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία - Το ΝΑΤΟ, η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήτριες χώρες

23:43ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, μην κλαις. Θα γυρίσω σύντομα στο σπίτι»: Ουκρανός δημοσιογράφος που κρατούνταν κρυφά από τη Ρωσία για τρία χρόνια, απελευθερώθηκε

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και μία σύλληψη

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

00:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Καλεί για εξηγήσεις τον Αμερικανό πρέσβη: Τι είπε για τον Μακρόν και τους εξόργισε

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τρεις σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν το δυτικό μέρος της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ