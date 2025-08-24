Η Ουκρανία απαντά στον Λαβρόφ: «Μιλά για νομιμότητα κάποιος που κάθεται στην καρέκλα επί 21 χρόνια»

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με το Κίεβο, μετά την τοποθέτηση ότι «σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα, ο Ζελένσκι δεν είναι αυτή τη στιγμή νόμιμος εκπρόσωπος του κράτους».

«Όταν έρθει η στιγμή να υπογραφούν έγγραφα, θα χρειαστεί όλοι να έχουν ξεκάθαρη κατανόηση ότι το πρόσωπο που υπογράφει, είναι νόμιμος εκπρόσωπος», υπογράμμισε.

Αυτό εξόργισε τους Ουκρανούς αξιωματούχους, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, να τονίζει ότι «τίποτα δεν είναι πιο παράλογο από το γεγονός να δίνει διάλεξη περί νομιμότητας κάποιος που κάθεται στην ίδια καρέκλα επί 21 χρόνια, υπηρετώντας έναν άνθρωπο που κυβερνά για περισσότερα από 25 χρόνια».

«Δεν νομιμοποιείται να μιλά για νομιμότητα», προσέθεσε, επισημαίνοντας ότι «τέτοιες παραληρηματικές δηλώσεις δείχνουν ξεκάθαρα πως η Ρωσία απορρίπτει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια».

