Λαβρόφ: «Δεν προβλέπεται συνάντηση» ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, υπογράμμισε σήμερα (22/08) ότι δεν είναι κοντά η προοπτική συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Ο πρόεδρος είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του όταν υπάρξει πραγματικά καθορισμένη ατζέντα για μία τέτοια Σύνοδο. Σήμερα, αυτό δεν συμβαίνει», επεσήμανε ο κ. Λαβρόφ. Ακόμη, άφησε να εννοηθεί ότι το Κίεβο είναι αυτό που εμποδίζει τις συζητήσεις, καθυστερώντας τη διαπραγμάτευση προς επίτευξη μίας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πριν από μερικές ώρες ότι εργάζεται ασταμάτητα στο Ουκρανικό μετά τις συναντήσεις Κορυφής που είχε με τους Βλαντιμίρ Πούτιν (στην Αλάσκα) και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι (στον Λευκό Οίκο), τονίζοντας πως επεξεργάζεται σχέδιο για συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας «πρόσωπο με πρόσωπο».

Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές παραμένουν χαώδεις.

