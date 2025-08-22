Κάγια Κάλας: «Παγίδα του Πούτιν» η ανταλλαγή εδαφών στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «απλώς γελάει» και στήνει «παγίδα» για τη Δύση, στην οποία θα πέσει αν η Ουκρανία καταλήξει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πούτιν έχει απαιτήσει, μεταξύ άλλων, η Ουκρανία να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς σε αντάλλαγμα για τη διακοπή της βίαιης, πλήρους κλίμακας εισβολής του στρατού του.

Ωστόσο, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι η υποταγή σε αυτές τις απαιτήσεις μόνο θα «ανταμείψει» τη χώρα που ξεκίνησε την αιματοχυσία.

Η Κάλας, η οποία βρίσκεται στη «λίστα καταζητούμενων» του Κρεμλίνου, δήλωσε στο BBC ότι η παράδοση εδαφών στη Ρωσία ήταν «μια παγίδα στην οποία ο Πούτιν θέλει να πέσουμε».

«Ο Πούτιν απλώς γελάει, δεν σταματά τις δολοφονίες, αλλά τις αυξάνει», είπε η Κάλας.

«Θέλω να πω, η συζήτηση αφορά αποκλειστικά το τι πρέπει να παραχωρήσει η Ουκρανία, ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένη να κάνει αυτή», συνέχισε.

«Ενώ ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση και ότι είναι αυτή που επιτίθεται βίαια σε μια άλλη χώρα και σκοτώνει ανθρώπους».

Η Κάλας τόνισε ότι οι προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να μεσολαβήσει για μια συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα, ήταν ένα προπαγανδιστικό «τζάκποτ» για το Κρεμλίνο, καθώς είναι «σαφές ότι η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη».

«Ο Πούτιν δεν έχει τηρήσει καμία από τις υποσχέσεις που έχει δώσει μέχρι τώρα», είπε η Κάλας.

«Αυτό είναι που ήθελε ο Πούτιν», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας. «Ήταν σαφές πριν από τη συνάντηση ότι ήθελε τη φωτογραφία, αλλά πήρε πολλά περισσότερα. Έτυχε εξαιρετικά θερμής υποδοχής στην Αμερική».

Μετά τη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας, ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι η συνάντηση θα «άνοιγε, ελπίζουμε», τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ωστόσο, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση, οι δυνάμεις του Πούτιν επιτέθηκαν σε ένα εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών αμερικανικής ιδιοκτησίας στην Ουκρανία, ενώ περίπου 800 άμαχοι εργάζονταν εκεί.

Εκτός από την παραχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς, τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις σκέψεις των ανώτατων κλιμακίων του Κρεμλίνου δήλωσαν την Πέμπτη στο Reuters ότι ο Πούτιν απαιτεί επίσης από την Ουκρανία να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς λειτουργεί ως φρούριο που εμποδίζει την προέλαση των Ρώσων βαθύτερα στην Ουκρανία.

«Αν μιλάμε απλώς για αποχώρηση από την ανατολή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας. Αφορά τις ισχυρότερες γραμμές άμυνας».

Διαβάστε επίσης