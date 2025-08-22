Ουκρανία: Συνεχίζουν την προέλαση οι ρωσικές δυνάμεις εν μέσω διπλωματικού πυρετού

Φωτ. Αρχείου - Ρώσος στρατιώτης κυματίζει τη ρωσική σημαία ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη Chasiv Yar στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025. (Υπηρεσία Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μέσω AP)

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τρία χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση που ασκεί επί του εδάφους, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες επιταχύνονται τις τελευταίες εβδομάδες προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση στη σύγκρουση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι κατέλαβε τα χωριά Κατερινίφκα, Βολοντιμιρίφκα και Ρούσιν Γιαρ στην περιφέρεια η οποία έχει προσαρτηθεί από τη Μόσχα.

Ο ρωσικός στρατός έχει αυξήσει τα εδαφικά κέρδη του τους τελευταίους μήνες απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που αριθμούν λιγότερους άνδρες.

Η προέλαση αυτή σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοδοξεί να θέσει τέλος το ταχύτερο δυνατό στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως η συμμετοχή των δύο ηγετών δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.

Ο Ουκρανός ηγέτης κατηγόρησε χθες, Πέμπτη, τον Ρώσο ομόλογό του ότι επιδιώκει να "αποφύγει" τη συνάντηση αυτή και ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης "μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες".

Διαβάστε επίσης