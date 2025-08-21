Πόλεμος στην Ουκρανία – Τραμπ: «Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται ασταμάτητα στο Ουκρανικό και μετά τις συναντήσεις Κορυφής που είχε με τους Βλαντιμίρ Πούτιν (στην Αλάσκα) και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι (στον Λευκό Οίκο), αναφέρει επανειλημμένα πως επεξεργάζεται σχέδιο για συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας «πρόσωπο με πρόσωπο».

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μία διαφορετική προσέγγιση», ανέφερε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο του Newsmax, Τοντ Στάρνς.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είπε ότι «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μία διμερή συνάντηση, ενώ την ίδια ώρα, ο Πούτιν έχει θέσει σαφείς απαιτήσεις ως προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης.

Μεταξύ αυτών, είναι η παραχώρηση του συνόλου της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, η αποκήρυξη της ουκρανικής προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ και η διατήρηση της χώρας σε καθεστώς ουδετερότητας με αποκλεισμό κάθε δυτικής στρατιωτικής παρουσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Διαβάστε επίσης