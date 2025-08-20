Συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι: Σχέδιο Τραμπ και «παράθυρο» αεροπορικής υποστήριξης στην Ουκρανία

Η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν, βρίσκεται «στο στάδιο της προετοιμασίας».

Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην ραδιοφωνική εκπομπή «The Mark Levin Show».

«Είχα μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Είχα μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Και τώρα σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα να συναντηθούν χωρίς εμένα, απλώς για να δούμε. Θέλω να δω τι θα συμβεί. Ξέρετε, είχαν μια δύσκολη σχέση, μια πολύ κακή, πολύ κακή σχέση. Και τώρα θα δούμε πώς θα τα πάνε. Και αν είναι απαραίτητο - και πιθανότατα θα είναι απαραίτητο - θα έρθω και πιθανότατα μπορώ να το κάνω», είπε ο Τραμπ.

«Θέλω απλώς να δω τι θα συμβεί σε αυτή τη συνάντηση. Οπότε βρίσκονται στη διαδικασία οργάνωσής της και θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε.

Χθες αποκαλύφθηκε ότι ο Ρώσος πρόεδρος κατά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Τραμπ πρότεινε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε. Διάφορες χώρες έχουν ακουστεί για την πολύκροτη συνάντηση και μεταξύ αυτών είναι η Ουγγαρία και η Ελβετία.

Στην ίδια συνέντευξη ο Τραμπ χαρακτήρισε «ήρωα» τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

In a recent interview on “The Mark Levin Show,” Pres. Trump lauded Netanyahu as a “war hero” and declared himself one as well, citing the unlawful strikes on Iranian nuclear sites earlier in June. Beyond the expected warmongering characterization, what should deeply concern the… pic.twitter.com/35VYIFWOAg — Embassy of the I.R. of Iran, Tokyo / 駐日イラン大使館 (@IraninJapan) August 20, 2025

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος, αλλά επέτρεψε τη συμμετοχή των ΗΠΑ με τη μορφή αεροπορικής υποστήριξης. Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, την οποία επικαλείται το Sky News.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, [οι Ευρωπαίοι] είναι έτοιμοι να στείλουν τους ανθρώπους τους στο σημείο. Είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε, ιδιαίτερα, ίσως, από αέρος», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για πιθανή υποστήριξη.

Τα λόγια του Τραμπ επιβεβαιώθηκαν από την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σε ενημέρωση στις 19 Αυγούστου σχετικά με την πιθανότητα αεροπορικής υποστήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε: «Είναι μια επιλογή και μια πιθανότητα. Σίγουρα δεν αποκλείω καμία από τις στρατιωτικές επιλογές που έχει ο πρόεδρος. Θα το αφήσω αυτό σε αυτόν. Μπορώ να πω ότι έχει αποκλείσει οριστικά την εισαγωγή στρατευμάτων».

Times: Η Βρετανία και η Γαλλία είναι απίθανο να στείλουν χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία

Σήμερα οι στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν την κατάσταση και τις περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, στην προγραμματισμένη συνάντηση θα παραστεί διαδικτυακά ο Στρατηγός Νταν Κέιν, Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, το σχέδιο του «συνασπισμού των προθύμων» να αναπτύξει χιλιάδες βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος μιας εγγύησης ασφάλειας για το καθεστώς του Κιέβου φαίνεται απίθανο, «Ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία μιας δύναμης πολλών χιλιάδων ανδρών με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία για την προστασία βασικών πόλεων, λιμανιών και υποδομών θεωρείται απίθανο, όπως και η ανάπτυξη δυνάμεων κοντά στην πρώτη γραμμή», γράφει η εφημερίδα.

Αντ' αυτού, σημειώνουν οι Times, ο «συνασπισμός των προθύμων» επικεντρώνεται στην προστασία του καθεστώτος του Κιέβου από αέρος και θαλάσσης και στην ανάπτυξη στρατιωτικών εκπαιδευτών.

Τα μέλη του συνασπισμού συζήτησαν τις προετοιμασίες για την αποστολή στρατευμάτων σε περίπτωση διευθέτησης της ουκρανικής σύγκρουσης. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Νωρίτερα, το Bloomberg ανέφερε , επικαλούμενο δικές του πηγές, ότι περίπου δέκα χώρες, οι οποίες δεν κατονομάζονται, είναι έτοιμες να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη συζητήσει ένα σχέδιο για την αποστολή βρετανικών και γαλλικών στρατευμάτων.

