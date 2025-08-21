Νέο μήνυμα Τραμπ: «Δεν μπορείς να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο απέναντι στη Ρωσία αν δεν της επιτραπεί να επιτεθεί εντός ρωσικού εδάφους, σε νέα ανάρτηση στο Truth Social.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα», έγραψε ο Τραμπ, συγκρίνοντας την κατάσταση με μία ομάδα που έχει ισχυρή άμυνα αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης», προσέθεσε.

Κάνοντας νέα επίθεση στον Τζο Μπάιντεν, ανέφερε ότι «ο διεφθαρμένος και ανίκανος Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να πολεμήσει, μόνο να αμυνθεί», διερωτώμενος «πώς λειτούργησε αυτό».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η ρωσική επίθεση «δεν θα είχε συμβεί ποτέ» εάν ήταν πρόεδρος εκείνη την περίοδο, σημειώνοντας ότι θα υπήρχε «μηδενική πιθανότητα» πολέμου.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα. Είναι σαν μία σπουδαία ομάδα στα σπορ που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης!

Έτσι είναι και με την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ο διεφθαρμένος και εντελώς ανίκανος Τζο Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να αντεπιτεθεί, μόνο να αμυνθεί. Πώς λειτούργησε αυτό; Όπως και να έχει, αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος. Πιθανότητα μηδέν. Ενδιαφέρουσες εποχές μπροστά μας».

