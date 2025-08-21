Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν μόνο μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας

«Θέλουμε συνεννόηση για τις εγγυήσεις μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει στο πάρκο Lafayette, απέναντι από τον Λευκό Οίκο, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

AP
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες το βράδυ σε δημοσιογράφους ότι μία συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι δυνατή μετά τον προσδιορισμό των βασικών αξόνων μιας συμφωνίας με τους Δυτικούς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του προς την ομάδα των δημοσιογράφων στο Κίεβο ήταν «εμπάργκο» μέχρι σήμερα το πρωί.

«Θέλουμε να επιτύχουμε μία συνεννόηση για την δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες. Και με βάση αυτόν τον κοινό τόπο, έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μία τριμερή συνάντηση» στην οποία θα συμμετέχει και ο αμερικανός πρόεδρος, διευκρίνισε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του. Πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές ποιες υποχωρήσεις θα ήταν πρόθυμη να κάνει η Μόσχα.

«Ας ακούσουμε πρώτα τι θέλει να κάνει η Ρωσία»

«Απάντησα αμέσως σε πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;», είπε. «Αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μία ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Για να συζητήσουμε τι θέλει να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι θέλει να κάνει η Ρωσία. Δεν το ξέρουμε αυτό».

Σχετικά με τη Βουδαπέστη ως προτεινόμενο τόπο για την διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα ο ουκρανός πρόεδρος είπε ότι είναι «προβληματική» και ανέφερε την Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία ως εναλλακτικές.

Θεωρούμε ότι είναι σωστό (...) συνάντηση να γίνει σε μία ουδέτερη Ευρώπη. Η διεξαγωγή της στην Βουδαπέστη «δεν είναι εύκολη» δεδομένης της προσέγγισης ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ρωσία, εξήγησε ο ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι έχει αποκλείσει την επιλογή της Μόσχας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να πείσει τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας Βίκτορ Ορμπαν να σταματήσει εμποδίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Ζήτησα από τον πρόεδρο Τραμπ η Βουδαπέστη να σταματήσει να μπλοκάρει την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα ασχοληθεί με το θέμα».

Ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στη Ζαπορίζια

Η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις στην κατεχόμενη ζώνη της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία εν όψει πιθανής επίθεσης, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ζαπορίζια: η συγκέντρωση δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε στην ομάδα των δημοσιογράφων διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα μεταφέρει στην ζώνη αυτή τις δυνάμεις της από την περιοχή του Κουρσκ.

