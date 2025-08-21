Επικεφαλής Rosatom: Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας πρέπει να αναβαθμιστεί
«Η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης και ξίφος, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας»
Την ανάγκη για αναβάθμιση της πυρηνικής «ασπίδας» της Ρωσίας ενόψει των κολοσσιαίων απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρνικής ενέργειας (Rosatom) σε δηλώσεις του την Πέμπτη (21/08), σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, είναι καιρός κολοσσιαίων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας. Γι' αυτό, η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης και ένα ξίφος, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, σύμφωνα με το RIA.
«Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.
