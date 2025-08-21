Ο κλόουν, το πουλί και οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Η περιφρόνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι εμφανής, καθώς το Κρεμλίνο τον θεωρεί παράνομο ηγέτη, ενώ η ρωσική κρατική τηλεόραση τον αποκαλεί «κλόουν».

Η απονομιμοποίηση του Ζελένσκι έχει επέλθει εδώ και πολύ καιρό και είναι γνωστό στους διπλωματικούς κύκλους ότι ακόμα και ο Τραμπ τον θεωρεί προσωρινό και μεταβατικό.

Άπαντες καταλαβαίνουν και με το Ζελένσκι στο τιμόνι της Ουκρανίας δεν πρόκειται να υπάρξει επόμενη μέρα για το Κίεβο.

Εκτός όμως από τον κλόουν υπάρχει και το πουλί, το πτηνό όπως χαρακτήρισε ο Μεντβέντεφ τον Μακρόν: «Το βραχνιασμένο, αξιοθρήνητο πουλί συνεχίζει να λαλεί, για να αποδείξει ότι είναι ο βασιλιάς στο κοτέτσι».

Είναι προφανές ότι η ρωσική ηγεσία δεν θεωρεί αξιόπιστους συνομιλητές τους Ευρωπαίους και γι'αυτό ο Πούτιν συνομιλεί μόνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο άμυαλος Γάλλος πετεινός δεν μπορεί να ξεπεράσει την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία. Έχει δηλωθεί ξεκάθαρα: ΚΑΝΕΝΑ στράτευμα του ΝΑΤΟ ως ειρηνευτική δύναμη. Η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια “εγγύηση ασφάλειας”» έγραψε στο Χ ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

