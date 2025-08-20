To παρασκήνιο της Αλάσκας: Τι αποκάλυψε ο Στίβεν Γουίτκοφ για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αλάσκα μεταξύ αντιπροσωπειών των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, οι Ρώσοι έκαναν παραχωρήσεις «σχεδόν αμέσως».

Αυτό δήλωσε ο ειδικός εκπρόσωπος του Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό ειδησεογραφικό κανάλι Fox News.

«Οι Ρώσοι έκαναν σχεδόν αμέσως παραχωρήσεις στην πρώτη συνάντηση στην Αλάσκα. Μέρος της επίτευξης αυτών των παραχωρήσεων ήταν να δούμε αν οι Ρώσοι ήταν πρόθυμοι να είναι πιο εξυπηρετικοί», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του δεν επικεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Άνκορατζ σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, αλλά σε μια συνολική, μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία.

«Μείναμε εκεί για αρκετή ώρα επειδή σημειώσαμε πρόοδο στο πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος άρχισε να αντιλαμβάνεται σε εκείνη τη συνάντηση στην Αλάσκα ότι είχαμε συμφωνήσει σε πολλές από τις προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, οπότε γιατί να μην επιδιώξουμε μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία;» πρόσθεσε ο Γουίτκοφ.

