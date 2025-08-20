Η αδιαφορία και η απαξιωτική στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν έναντι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι τόσο βαθιά, που σχεδόν ποτέ δεν προφέρει το επώνυμό του, σε δημόσιες τοποθετήσεις.

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι είναι παράνομος ηγέτης. Η ρωσική κρατική τηλεόραση τον αποκαλεί «κλόουν».

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βασίσει την πρόσφατη διπλωματική του δραστηριότητα στην ιδέα ότι οι δύο άνδρες θα πρέπει να συναντηθούν «πρόσωπο με πρόσωπο» για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως τονίζεται σε εκτενή ανάλυση των New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «άρχισε τις προετοιμασίες» για μία τέτοια συνάντηση, όταν μίλησε τηλεφωνικά με τον κ. Πούτιν τη Δευτέρα (18/08).

Οι διπλωματικές ίντριγκες, εν μέσω των προσπαθειών Τραμπ να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, μετετράπη σε νέο μυστήριο. Μπορούν οι δύο εχθροί του πολέμου να καθίσουν σύντομα στο ίδιο τραπέζι;

Για τον Πούτιν, μία τέτοια Σύνοδος Κορυφής θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να εδραιώσει μία ειρηνευτική συμφωνία που το Κρεμλίνο θα παρουσίαζε ως νίκη, εάν ο Τραμπ πίεζε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τις εδαφικές απαιτήσεις της Μόσχας και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να ενέχει πολιτικούς κινδύνους, δεδομένου ότι το Κρεμλίνο έχει από καιρό δηλώσει ότι η άμεση διαπραγμάτευση με τον Ζελένσκι θα ήταν κάτω από το επίπεδο του Ρώσου ηγέτη.

«Θα ήταν ένας συμβιβασμός», ανέφερε ο Κωνσταντίν Ζατουλίν, ανώτερος Ρώσος βουλευτής, σε τηλεφωνική συνέντευξη στους NYT, παρουσιάζοντας μία πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι ως παραχώρηση του Κρεμλίνου. «Η Ρωσία θα αποσύρει τις ανησυχίες για μία συνάντηση με τον Ζελένσκι, προκειμένου να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ».

Ο κ. Ζατούλιν σημείωσε ότι ορισμένοι Ρώσοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Πούτιν δεν πρέπει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι σε καμία περίπτωση, δεδομένου ότι «η Ρωσία μιλά παντού για το γεγονός ότι είναι παράνομος ηγέτης». Ωστόσο, ο κ. Ζατούλιν είπε ότι κατά τη γνώμη του θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνάντησης με τον επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, διότι «διακυβεύονται πάρα πολλά και δεν μπορούμε να αγνοούμε συνεχώς οιαδήποτε πιθανότητα συνάντησης».

Το Κρεμλίνο, όπως πάντα, προσπάθησε να κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές του, συνεχίζοντας να σημειώνει αυτή την εβδομάδα ότι μία συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι είναι πιθανή, χωρίς όμως να δίνει καμία ένδειξη ότι είναι επικείμενη. Αναλυτές που μελετούν το Κρεμλίνο, επεσήμαναν ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μία συνάντηση, εκτός αν ήταν σαφές ότι ο Ζελένσκι ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί τα βασικά αιτήματα της Ρωσίας.

«Απλώς δεν βλέπω καμία προοπτική να οργανωθεί μία τέτοια συνάντηση στο εγγύς μέλλον ή ακόμη και σύντομα», τόνισε ο Γκριγκόρι Γκολόσοφ, πολιτικός επιστήμονας στην Αγία Πετρούπολη, μιλώντας στους NYT.

Προέβλεψε ότι θα διεξαχθεί η συνάντηση μόνο «αν γίνει σαφές στον Πούτιν ότι αυτή η συνάντηση είναι απαραίτητη για να παραδοθεί η Ουκρανία και ο Ζελένσκι να παραδεχτεί την ήττα του».

Η προοπτική να καθίσει με τον Ζελένσκι για έναν σκοπό λιγότερο σημαντικό από αυτόν, θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις στη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει βασίσει το αφήγημα της έναρξης της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην ψευδή ιδέα ότι ο Ζελένσκι ηγείται ενός «καθεστώτος» ένοχου για γενοκτονία εναντίον των ρωσόφωνων, όπως γράφουν οι New York Times.

Ο Ζελένσκι μεγάλωσε μιλώντας ρωσικά και αρχικά δημιούργησε ελπίδες στη Μόσχα για μία ουκρανική κυβέρνηση πιο φιλική προς τη Ρωσία, όταν εκλέχθηκε πρόεδρος με συντριπτική πλειοψηφία το 2019.

Ο Πούτιν, έκτοτε, «εξαπολύει» πυρά εναντίον του.

Μία διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να τους παρουσιάσει ως ίσους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιμονή του Τραμπ ότι μία συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών είναι σε εξέλιξη, έχει προκαλέσει αμφιβολίες σε πολλούς.

«Ίσως τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα», ανέφερε Τραμπ για τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε χθεσινή (20/08) συνέντευξη στο Fox News. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια σχέση μεταξύ των Πούτιν και Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο πρότεινε οι δύο άνδρες να συναντηθούν πρώτα μεταξύ τους και να μην υπάρξει τριμερής συνάντηση.

«Διαφορετικά, δεν θα είχα κανονίσει τη διμερή συνάντηση, αλλά την τριμερή», προσέθεσε ο κ. Τραμπ.

Στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, δεν έγινε σχεδόν καμία αναφορά στην πιθανότητα συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, ενώ, τα κανάλια που ελέγχονται από το Κρεμλίνο, συνέχισαν να γελοιοποιούν τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η Όλγα Σκαμπέγιεβα, παρουσιάστρια της πολιτικής εκπομπής 60 Minutes, ισχυρίστηκε ότι ο Ζελένσκι συμπεριφέρθηκε «σαν μαθητής» κατά την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο, γελώντας σαν «ανόητος» και χρησιμοποιώντας «όπως πάντα τα αδέξια αγγλικά του».

Ωστόσο, αναλυτές προέβλεψαν ότι αν ο Πούτιν αποφασίσει ότι είναι επωφελές να πραγματοποιήσει μία τέτοια συνάντηση, το προπαγανδιστικό μήνυμα θα μπορούσε να αλλάξει άρδην.

Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρχε μεγάλη ανησυχία στο Κρεμλίνο ότι μία συνάντηση με τον Ζελένσκι θα είχε βαρύ πολιτικό κόστος για τον Πούτιν, όπως εκτίμησε ο Μιχαήλ Βινογκράντοφ, πολιτικός αναλυτής της Μόσχας.

«Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός υποθέτει ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί οιοδήποτε αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και των στρατιωτικών ενεργειών. Η κοινωνία δεν αποτελεί μεγάλο περιοριστικό παράγοντα εδώ, έχει ήδη συνηθίσει σε πολλά πράγματα», υπογράμμισε ακόμη.

