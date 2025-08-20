Ανάλυση NYT: Παραμένει στον «αέρα» η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Μπορούν οι δύο εχθροί του πολέμου να καθίσουν σύντομα στο ίδιο τραπέζι; Τι σημειώνουν οι New York Times

Newsbomb

Ανάλυση NYT: Παραμένει στον «αέρα» η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αδιαφορία και η απαξιωτική στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν έναντι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι τόσο βαθιά, που σχεδόν ποτέ δεν προφέρει το επώνυμό του, σε δημόσιες τοποθετήσεις.

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι είναι παράνομος ηγέτης. Η ρωσική κρατική τηλεόραση τον αποκαλεί «κλόουν».

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βασίσει την πρόσφατη διπλωματική του δραστηριότητα στην ιδέα ότι οι δύο άνδρες θα πρέπει να συναντηθούν «πρόσωπο με πρόσωπο» για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως τονίζεται σε εκτενή ανάλυση των New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «άρχισε τις προετοιμασίες» για μία τέτοια συνάντηση, όταν μίλησε τηλεφωνικά με τον κ. Πούτιν τη Δευτέρα (18/08).

Οι διπλωματικές ίντριγκες, εν μέσω των προσπαθειών Τραμπ να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, μετετράπη σε νέο μυστήριο. Μπορούν οι δύο εχθροί του πολέμου να καθίσουν σύντομα στο ίδιο τραπέζι;

Για τον Πούτιν, μία τέτοια Σύνοδος Κορυφής θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να εδραιώσει μία ειρηνευτική συμφωνία που το Κρεμλίνο θα παρουσίαζε ως νίκη, εάν ο Τραμπ πίεζε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τις εδαφικές απαιτήσεις της Μόσχας και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να ενέχει πολιτικούς κινδύνους, δεδομένου ότι το Κρεμλίνο έχει από καιρό δηλώσει ότι η άμεση διαπραγμάτευση με τον Ζελένσκι θα ήταν κάτω από το επίπεδο του Ρώσου ηγέτη.

«Θα ήταν ένας συμβιβασμός», ανέφερε ο Κωνσταντίν Ζατουλίν, ανώτερος Ρώσος βουλευτής, σε τηλεφωνική συνέντευξη στους NYT, παρουσιάζοντας μία πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι ως παραχώρηση του Κρεμλίνου. «Η Ρωσία θα αποσύρει τις ανησυχίες για μία συνάντηση με τον Ζελένσκι, προκειμένου να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ».

Ο κ. Ζατούλιν σημείωσε ότι ορισμένοι Ρώσοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Πούτιν δεν πρέπει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι σε καμία περίπτωση, δεδομένου ότι «η Ρωσία μιλά παντού για το γεγονός ότι είναι παράνομος ηγέτης». Ωστόσο, ο κ. Ζατούλιν είπε ότι κατά τη γνώμη του θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνάντησης με τον επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, διότι «διακυβεύονται πάρα πολλά και δεν μπορούμε να αγνοούμε συνεχώς οιαδήποτε πιθανότητα συνάντησης».

Το Κρεμλίνο, όπως πάντα, προσπάθησε να κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές του, συνεχίζοντας να σημειώνει αυτή την εβδομάδα ότι μία συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι είναι πιθανή, χωρίς όμως να δίνει καμία ένδειξη ότι είναι επικείμενη. Αναλυτές που μελετούν το Κρεμλίνο, επεσήμαναν ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μία συνάντηση, εκτός αν ήταν σαφές ότι ο Ζελένσκι ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί τα βασικά αιτήματα της Ρωσίας.

«Απλώς δεν βλέπω καμία προοπτική να οργανωθεί μία τέτοια συνάντηση στο εγγύς μέλλον ή ακόμη και σύντομα», τόνισε ο Γκριγκόρι Γκολόσοφ, πολιτικός επιστήμονας στην Αγία Πετρούπολη, μιλώντας στους NYT.

Προέβλεψε ότι θα διεξαχθεί η συνάντηση μόνο «αν γίνει σαφές στον Πούτιν ότι αυτή η συνάντηση είναι απαραίτητη για να παραδοθεί η Ουκρανία και ο Ζελένσκι να παραδεχτεί την ήττα του».

Η προοπτική να καθίσει με τον Ζελένσκι για έναν σκοπό λιγότερο σημαντικό από αυτόν, θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις στη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει βασίσει το αφήγημα της έναρξης της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην ψευδή ιδέα ότι ο Ζελένσκι ηγείται ενός «καθεστώτος» ένοχου για γενοκτονία εναντίον των ρωσόφωνων, όπως γράφουν οι New York Times.

Ο Ζελένσκι μεγάλωσε μιλώντας ρωσικά και αρχικά δημιούργησε ελπίδες στη Μόσχα για μία ουκρανική κυβέρνηση πιο φιλική προς τη Ρωσία, όταν εκλέχθηκε πρόεδρος με συντριπτική πλειοψηφία το 2019.

Ο Πούτιν, έκτοτε, «εξαπολύει» πυρά εναντίον του.

Μία διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να τους παρουσιάσει ως ίσους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιμονή του Τραμπ ότι μία συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών είναι σε εξέλιξη, έχει προκαλέσει αμφιβολίες σε πολλούς.

«Ίσως τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα», ανέφερε Τραμπ για τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε χθεσινή (20/08) συνέντευξη στο Fox News. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια σχέση μεταξύ των Πούτιν και Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο πρότεινε οι δύο άνδρες να συναντηθούν πρώτα μεταξύ τους και να μην υπάρξει τριμερής συνάντηση.

«Διαφορετικά, δεν θα είχα κανονίσει τη διμερή συνάντηση, αλλά την τριμερή», προσέθεσε ο κ. Τραμπ.

Στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, δεν έγινε σχεδόν καμία αναφορά στην πιθανότητα συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, ενώ, τα κανάλια που ελέγχονται από το Κρεμλίνο, συνέχισαν να γελοιοποιούν τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η Όλγα Σκαμπέγιεβα, παρουσιάστρια της πολιτικής εκπομπής 60 Minutes, ισχυρίστηκε ότι ο Ζελένσκι συμπεριφέρθηκε «σαν μαθητής» κατά την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο, γελώντας σαν «ανόητος» και χρησιμοποιώντας «όπως πάντα τα αδέξια αγγλικά του».

Ωστόσο, αναλυτές προέβλεψαν ότι αν ο Πούτιν αποφασίσει ότι είναι επωφελές να πραγματοποιήσει μία τέτοια συνάντηση, το προπαγανδιστικό μήνυμα θα μπορούσε να αλλάξει άρδην.

Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρχε μεγάλη ανησυχία στο Κρεμλίνο ότι μία συνάντηση με τον Ζελένσκι θα είχε βαρύ πολιτικό κόστος για τον Πούτιν, όπως εκτίμησε ο Μιχαήλ Βινογκράντοφ, πολιτικός αναλυτής της Μόσχας.

«Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός υποθέτει ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί οιοδήποτε αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και των στρατιωτικών ενεργειών. Η κοινωνία δεν αποτελεί μεγάλο περιοριστικό παράγοντα εδώ, έχει ήδη συνηθίσει σε πολλά πράγματα», υπογράμμισε ακόμη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:26ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά αλωνίζουν στο Αιγαίο και «καταστρέφουν τον βυθό» - Φοβούνται να βγουν για ψάρεμα οι Έλληνες, περιστατικό με το Λιμενικό

21:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο - Περιμένει τη γνωμάτευση των γιατρών

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ιστορική μετακίνηση εκκλησίας – Νέα εντυπωσιακά βίντεο

21:08LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική

21:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Telekom Center Athens ο Καραλής, αποθεώθηκε από τον κόσμο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σεΐχης της Μάντσεστερ Σίτυ «ψήφισε» Κρήτη για τις διακοπές του - Φωτογραφίες από το γιοτ του

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 11χρονος τραυματίστηκε σε βόλτα με jet ski στην παραλία Αμμολόφων

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση NYT: Παραμένει στον «αέρα» η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πρωτοφανής επίθεση μέσα από σήραγγες σε ισραηλινά στρατεύματα - Μάχες σώμα με σώμα

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάρκο Νίκολιτς: «Σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνάμεις μας»

20:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτά είναι τα 40 επαγγέλματα που θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη - Και τα 40 που είναι ασφαλή

20:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Σηκουάνα: Βρέθηκαν 4 πτώματα σε μια ημέρα - Συνελήφθη ένας άνδρας

20:25ΕΛΛΑΔΑ

SOS από την εμφάνιση λαγοκέφαλων στη Σαλαμίνα: Ειδικός εξηγεί πόσο απειλητικά είναι τα τοξικά ψάρια και αν μπορούν να πολλαπλασιαστούν

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ψευδές το δημοσίευμα για επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής»

20:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα ο Τι Τζέι Σορτς - «Να φέρουμε την EuroLeague… σπίτι»!

20:06LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Να ακούτε πάντα το σώμα σας»

20:04LIFESTYLE

Γιώργος Τσαλίκης: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα Χανιά

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ποια από τις κόρες τους ο Μπαράκ βρήκε πιο «δύσκολη» στην ανατροφή

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Στο «φως» αρχαίος ναός μυστηριώδους κοινωνίας που χρονολογείται πριν από την αυτοκρατορία των Ίνκας

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο - Περιμένει τη γνωμάτευση των γιατρών

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πρωτοφανής επίθεση μέσα από σήραγγες σε ισραηλινά στρατεύματα - Μάχες σώμα με σώμα

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

20:06LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Να ακούτε πάντα το σώμα σας»

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δραματική διάσωση πατέρα και των παιδιών του από άνδρα με SUP - Συγκλονιστικό βίντεο

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά αλωνίζουν στο Αιγαίο και «καταστρέφουν τον βυθό» - Φοβούνται να βγουν για ψάρεμα οι Έλληνες, περιστατικό με το Λιμενικό

20:25ΕΛΛΑΔΑ

SOS από την εμφάνιση λαγοκέφαλων στη Σαλαμίνα: Ειδικός εξηγεί πόσο απειλητικά είναι τα τοξικά ψάρια και αν μπορούν να πολλαπλασιαστούν

20:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Σηκουάνα: Βρέθηκαν 4 πτώματα σε μια ημέρα - Συνελήφθη ένας άνδρας

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Το video που έγινε viral στο TikTok: Η «μάχη» γυναίκας στην Εύβοια να βγει από βάρκα - Η κατάληξη και τα γέλια

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση NYT: Παραμένει στον «αέρα» η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από ομάδα πέντε ατόμων - Συνελήφθησαν δύο άτομα

19:29ΚΥΠΡΟΣ

Η Τουρκία διπλασιάζει τον στρατό στα Κατεχόμενα - Θα φτάσει τους 100.000 στρατιώτες

20:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτά είναι τα 40 επαγγέλματα που θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη - Και τα 40 που είναι ασφαλή

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί υψώνουν τις σημαίες της πατρίδας τους σε όλη τη χώρα - Αντίδραση στη μεταναστευτική κρίση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κάτοικοι κρέμασαν λαγοκέφαλους στα δέντρα - Ποιος ο λόγος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρτιο Ντι Κάπριο: Η άσεμνη χειρονομία της νεαρής συντρόφου του πάνω στο γιοτ

17:43LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: Οι αντιδράσεις στην οργισμένη ανάρτηση - «Αυτή η σαπίλα μπορεί να πιάσει πάτο;»

21:08LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ