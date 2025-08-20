Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι οργανώνουν συνάντηση
«Βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης», δήλωσε ο Τραμπ σε ραδιοφωνική συνέντευξη στην εκπομπή «The Mark Levin show»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τηνΤρίτη ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης μιας συνάντησης για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης», δήλωσε ο Τραμπ σε ραδιοφωνική συνέντευξη στην εκπομπή «The Mark Levin show», προσθέτοντας ότι «οι δολοφονίες» στον πόλεμο πρέπει να σταματήσουν.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:04 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι οργανώνουν συνάντηση
03:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί
01:57 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Φρίκη στο Μεξικό: Έξι κεφάλια βρέθηκαν σε δρόμο
23:35 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ρουά ματ;
20:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι
21:25 ∙ LIFESTYLE