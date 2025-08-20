Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι οργανώνουν συνάντηση

«Βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης», δήλωσε ο Τραμπ σε ραδιοφωνική συνέντευξη στην εκπομπή «The Mark Levin show»

Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι οργανώνουν συνάντηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τηνΤρίτη ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης μιας συνάντησης για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης», δήλωσε ο Τραμπ σε ραδιοφωνική συνέντευξη στην εκπομπή «The Mark Levin show», προσθέτοντας ότι «οι δολοφονίες» στον πόλεμο πρέπει να σταματήσουν.

