Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι οργανώνουν συνάντηση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τηνΤρίτη ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης μιας συνάντησης για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης», δήλωσε ο Τραμπ σε ραδιοφωνική συνέντευξη στην εκπομπή «The Mark Levin show», προσθέτοντας ότι «οι δολοφονίες» στον πόλεμο πρέπει να σταματήσουν.

Διαβάστε επίσης