Ουκρανία: Ο Βανς ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τονίζει ότι ο ρόλος των ΗΠΑ πρέπει να είναι υποστηρικτικός, ενώ η Ευρώπη να έχει την πρωταγωνιστική ευθύνη

Ουκρανία: Ο Βανς ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάθονται στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, το Σάββατο 21 Ιουνίου 2025, στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον.

Λευκός Οίκος - AP
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αναλάβουν «τη μερίδα του λέοντος» στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ο κ. Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ. «Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.

