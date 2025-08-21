Ουκρανία: Μαζική επίθεση με drones και πυραύλους στα δυτικά της χώρας εξαπέλυσε η Ρωσία

Μαζικά πλήγματα με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον πολλών πόλεων της δυτικής Ουκρανίας νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα άνθρωποι να τραυματιστούν στην περιοχή ενώ στη Λβιβ υπάρχει και ένας νεκρός, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν μετά τη συντονισμένη επίθεση με drones και πυραύλους κρουζ εναντίον της Λβιβ», της μεγαλύτερης πόλης της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας Μαξίμ Κοζίτσκι στο Telegram.

«Δεκάδες κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις. Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας

Στην πόλη Μουκάτσεβο από τα ρωσικά πλήγματα τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι εκ των οποίων 5 χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, επεσήμανε το δημοτικό συμβούλιο της επαρχίας της Υπερκαρπαθίας στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ιχόρ Πολιστσούκ, δήμαρχος της πόλης Λουτσκ,επίσης στη δυτική Ουκρανία, έκανε λόγο στο Telegram για «επιθέσεις με drones και πυραύλους», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε θύματα.

Το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας γίνεται πιο σπάνια στόχος ρωσικών βομβαρδισμών από άλλες περιοχές της εμπόλεμης χώρας.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 574 drones και 40 πυραύλους στις επιθέσεις της στη διάρκεια της νύκτας, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί εδώ και έναν μήνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 546 drones και 31 πυραύλους, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 11 περιοχές και συντρίμμια έπεσαν σε τρεις.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 49 ουκρανικά drones σήμερα το πρωί πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας.

