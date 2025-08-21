Ρωσία: «Απαράδεκτη» οποιαδήποτε αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε ότι οποιεσδήποτε ιδέες αφίστανται από αυτές που διατυπώθηκαν στις συνομιλίες με την Ουκρανία το 2022 στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν καμιά ελπίδα..

Ρωσία: «Απαράδεκτη» οποιαδήποτε αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025. (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Pool Sputnik Kremlin / AP
Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας θα ισοδυναμούσε με «εξωτερική στρατιωτική επέμβαση», την οποία η Μόσχα δεν θα υποστηρίξει, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ την Πέμπτη (21/08).

Τα σχόλια του Λαβρόφ έρχονται καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για ένα πακέτο εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους για να αποτρέψει τη Ρωσία από το να ξεκινήσει μια άλλη εισβολή στη χώρα.

λαβροφ-σεργκει-ρωσια

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μιλάει στα ΜΜΕ στο μέγαρο Zinaida Morozova στη Μόσχα, Ρωσία, την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Pavel Bednyakov)

AP

Το Bloomberg ανέφερε στις 19 Αυγούστου ότι το πακέτο εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία ενδέχεται να οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φέρεται να έχουν συζητήσει την αποστολή βρετανικών και γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, μαζί με στρατεύματα από περίπου 10 άλλες χώρες.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα, προσθέτοντας ότι η Ρωσία υποστηρίζει τις «αρχές των εγγυήσεων ασφάλειας» που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανεπιτυχούς συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών το 2022.

Έγγραφα που διέρρευσαν το 2022 δείχνουν ότι η πρώτη ειρηνευτική πρόταση της Μόσχας ισοδυναμούσε με ουσιαστική παράδοση της Ουκρανίας.

«Οι προθέσεις (της Δύσης και της Ουκρανίας) αφορούν ουσιαστικά την παροχή εγγυήσεων μέσω ξένης στρατιωτικής επέμβασης σε κάποιο τμήμα της ουκρανικής επικράτειας», ισχυρίστηκε ο Λαβρόφ.

Προηγουμένως, είχε δηλώσει ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία δεν μπορούν να συζητηθούν χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

ρωσια ουκρανια πολεμος

Ουκρανοί στρατιώτες της 44ης ταξιαρχίας πυροβολικού πυροβολούν κατά ρωσικών θέσεων στην περιοχή της Ζαπορίζια της Ουκρανίας, Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Danylo Antoniuk)

AP

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στις 18 Αυγούστου ότι οι εγγυήσεις δεν θα περιλαμβάνουν την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά θα βασίζονται σε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό που θα υποστηρίζεται από δεσμεύσεις της «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία περιλαμβάνει πάνω από 30 χώρες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν στις 19 Αυγούστου ότι μια σειρά συναντήσεων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων» θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες, αναφέρει το Kyiv Independent.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News στις 19 Αυγούστου ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να παρέχει αεροπορική υποστήριξη ως μέρος των εγγυήσεων, αλλά απέκλεισε την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων.

Μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες σημείωσαν κάποια πρόοδο προς την ειρήνη και «συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό» σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και τις ανταλλαγές εδαφών.

