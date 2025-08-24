Βανς: «Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία – Ο Τραμπ μπορεί να φέρει το τέλος του πολέμου»

«Πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη δει σημαντικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, με θυμώνει η συνέχιση του πολέμου», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης

Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε αισιοδοξία ότι «η ενεργή διπλωματία» θα φέρει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, παρά το χάσμα που χωρίζει τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη δει σημαντικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν μου άρεσε η επίθεση με ρωσικό πύραυλο στη δυτική Ουκρανία, η οποία έπληξε εργοστάσιο ηλεκτρονικών ιδιοκτησίας αμερικανικής εταιρείας.

Αλλά πρόκειται για πόλεμο και για αυτό θέλουμε να σταματήσουμε τις σφαγές. Οι Ρώσοι έχουν κάνει πολλά πράγματα που δεν μας αρέσουν. Πολλοί αμάχοι έχουν πεθάνει. Το έχουμε καταδικάσει αυτό από την αρχή και ειλικρινά, ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ) Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για να ασκήσει πίεση και να εφαρμόσει οικονομική πίεση στους Ρώσους από ό,τι ο Μπάιντεν έκανε για τριάμισι χρόνια. Αυτό που με θυμώνει, είναι η συνέχιση του πολέμου», υπογράμμισε αρχικά.

«Τελικώς είτε θα πετύχουμε, είτε θα χτυπήσουμε τοίχο. Αν συμβεί το δεύτερο, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, της εφαρμογής πίεσης. Αυτή είναι η ενεργή διπλωματία που θα φέρει το τέλος του πολέμου», επεσήμανε ακόμη.

Στην ερώτηση πώς μπορούν οι Πούτιν και Ζελένσκι να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, απάντησε ότι ο Τραμπ έχει ασκήσει «επιθετική οικονομική πίεση», όπως «δευτερεύοντες δασμούς στην Ινδία, προκειμένου να είναι δυσκολότερο για τους Ρώσους να πλουτίζουν από την πετρελαϊκή τους οικονομία».

Όταν ερωτήθη αν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα στείλουν στρατό για να επιβάλλουν κάποια ειρηνική συμφωνία, ο Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε την αντίθεση του Τραμπ σε μία τέτοια ανάπτυξη.

«Ο πρόεδρος είναι πολύ σαφής. Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Όμως, θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ουκρανοί έχουν τις εγγυήσεις ασφαλείας και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να σταματήσουν τον πόλεμο από τη δική τους πλευρά και οι Ρώσοι να νιώσουν ότι μπορούν να φέρουν τον πόλεμο σε ένα τέλος».

