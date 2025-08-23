Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες «τις επόμενες ημέρες»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες «τις επόμενες ημέρες», μετά από εντατικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στη χώρα του, αναφέρει το Politico.

«Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων εργάζονται πάνω στην αρχιτεκτονική τους», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ.

«Υπάρχει πλέον πραγματική ευκαιρία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, και η Ουκρανία είναι έτοιμη για εποικοδομητικά βήματα που μπορούν να φέρουν πιο κοντά την αληθινή ειρήνη», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

«Ωστόσο, η Ρωσία δεν δείχνει καμία πρόθεση για ειρήνη από τη δική της πλευρά και συνεχίζει να βομβαρδίζει τις πόλεις μας. Ερμηνεύουμε όλα τα μηνύματα που έρχονται από τη Μόσχα αυτές τις μέρες με τον ίδιο τρόπο. Απαιτείται πίεση για να αλλάξει η στάση τους, καθώς και μια συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι ενέργειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας επιταχύνθηκαν μετά από συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι βρίσκεται στα σκαριά διμερής συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, η απογοήτευση έχει αυξηθεί έκτοτε, καθώς η Μόσχα δείχνει απροθυμία να δεσμευτεί σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός επρόκειτο να επισκεφθεί το Κίεβο το Σάββατο, αλλά το ταξίδι του αναβλήθηκε λόγω πολιτικής κρίσης που ξέσπασε στην Ολλανδία σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ισραήλ και επηρέασε την υπηρεσιακή κυβέρνηση της χώρας.

Διαβάστε επίσης