Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο λίγη ώρα μετά την συνάντηση Ρούτε-Ζελένσκι

Σειρήνες προειδοποίησης επικείμενης αεροπορικής επίθεσης ήχησαν σήμερα το απόγευμα στο Κίεβο, όπου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πραγματοποιεί επίσκεψη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

NATO Secretary General is visiting Kyiv, meeting Zelensky on weapons and security as air raid sirens warned of ballistic threats.https://t.co/DUF6OWR4FV pic.twitter.com/ushDYISafl — KyivPost (@KyivPost) August 22, 2025

Η στρατιωτική διοίκηση του Κίεβου κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω της απειλής επίθεσης με πυρά βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία, λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ρούτε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Today, NATO Secretary General Mark Rutte is in Ukraine. During our meeting, we discussed, first and foremost, what next joint steps of ours can provide Ukraine and all of Europe with greater security and bring the real end of the war closer.



Most importantly, this includes our… pic.twitter.com/Ve5NrdyQqB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2025

