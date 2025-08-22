Το αιχμηρό σχόλιο Τραμπ για Πούτιν – Ζελένσκι: «Δεν τα πάνε καλά, είναι σαν το λάδι με το ξύδι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στη συζήτηση για το Ουκρανικό χρησιμοποιώντας ένα δηκτικό σχόλιο με αποδέκτες τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόσω αναζητείται φόρμουλα για συνάντηση των δύο ηγετών «πρόσωπο με πρόσωπο».

«Θα δούμε αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορούν να συνεργαστούν. Αλλά είναι σαν το λάδι και το ξύδι: Δεν τα βρίσκουν πολύ καλά. Θα δούμε. Μετά, θα δούμε αν θα πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί ή όχι. Θα προτιμούσα να το αποφύγω», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σήμερα (22/08) σε δημοσιογράφους και φορώντας μάλιστα ένα καπέλο που γράφει: «Ο Τραμπ είχε δίκιο για τα πάντα».

.@POTUS: "We're going to see if Putin and Zelensky will be working together... They don't get along too well for obvious reasons, but we'll see." pic.twitter.com/gX3hCx9EDx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 22, 2025

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, υπογράμμισε σήμερα (22/08) ότι δεν είναι κοντά η προοπτική συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Ο πρόεδρος είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του όταν υπάρξει πραγματικά καθορισμένη ατζέντα για μία τέτοια Σύνοδο. Σήμερα, αυτό δεν συμβαίνει», επεσήμανε ο κ. Λαβρόφ. Ακόμη, άφησε να εννοηθεί ότι το Κίεβο είναι αυτό που εμποδίζει τις συζητήσεις, καθυστερώντας τη διαπραγμάτευση προς επίτευξη μίας ειρηνευτικής συμφωνίας.

