Ο Λαβρόφ περιγράφει τους όρους για μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

Η Ρωσία κάνει γνωστές τις προθέσεις της και τους ακριβείς όρους της, προκειμένου να επέλθει το πολυαναμενόμενο τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε, σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, πως μια ομάδα χωρών περιλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Το Ρόιτερς μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας, όπως είπαν στο Ρόιτερς τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τον τρόπο σκέψης του Κρεμλίνου στο ανώτατο επίπεδο.

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC News πως ο Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν το θέμα μιας εγγύησης ασφαλείας και ότι ο Πούτιν είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022.

Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο σχεδίου συμφωνίας που είδε το Ρόιτερς το 2022.

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC ότι μία ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του ΣΑ θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Τουρκία και άλλες χώρες, είπε ο ΛΑβρόφ.

"Και οι εγγυήτριες [χώρες] θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, η οποία δεν πρέπει να ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και η οποία πρέπει να μην έχει πυρηνικά", είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ κατέστησε επίσης σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Ρωσία θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία.

Οι απαιτήσεις Πούτιν αναλυτικά

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραιτηθεί από όλη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες περί ένταξης στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα έξω από τη χώρα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν την άποψη του Κρεμλίνου σε υψηλό επίπεδο.

Το Reuters σκιαγράφησε το περίγραμμα αυτού που θα ήθελε να δει το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, που έχει σκοτώσει και τραυματίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Στην ουσία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έχει κάνει συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024, όταν η Μόσχα ήθελε από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών: του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - που αποτελούν το Ντονμπάς - καθώς και της Χερσώνας και της Ζαπορίζια στον νότο. Ωστόσο το Κίεβο αρνήθηκε κάθετα την παράδοσή τους.

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτησή του η Ουκρανία να αποσυρθεί πλήρως από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Σε αντάλλαγμα, ωστόσο, η Μόσχα θα σταματήσει τις επιχειρήσεις στα μέτωπα της Ζαπορίζια και της Χερσώνα, πρόσθεσαν. Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Πούτιν εμμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να δεσμευτεί έννομα ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Βανς: «Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία – Ο Τραμπ μπορεί να φέρει το τέλος του πολέμου»

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε αισιοδοξία ότι «η ενεργή διπλωματία» θα φέρει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, παρά το χάσμα που χωρίζει τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη δει σημαντικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν μου άρεσε η επίθεση με ρωσικό πύραυλο στη δυτική Ουκρανία, η οποία έπληξε εργοστάσιο ηλεκτρονικών ιδιοκτησίας αμερικανικής εταιρείας.

Αλλά πρόκειται για πόλεμο και για αυτό θέλουμε να σταματήσουμε τις σφαγές. Οι Ρώσοι έχουν κάνει πολλά πράγματα που δεν μας αρέσουν. Πολλοί αμάχοι έχουν πεθάνει. Το έχουμε καταδικάσει αυτό από την αρχή και ειλικρινά, ο πρόεδρος (σ.σ. Ντόναλντ) Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για να ασκήσει πίεση και να εφαρμόσει οικονομική πίεση στους Ρώσους από ό,τι ο Μπάιντεν έκανε για τριάμισι χρόνια. Αυτό που με θυμώνει, είναι η συνέχιση του πολέμου», υπογράμμισε αρχικά.

«Τελικώς είτε θα πετύχουμε, είτε θα χτυπήσουμε τοίχο. Αν συμβεί το δεύτερο, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, της εφαρμογής πίεσης. Αυτή είναι η ενεργή διπλωματία που θα φέρει το τέλος του πολέμου», επεσήμανε ακόμη.

Στην ερώτηση πώς μπορούν οι Πούτιν και Ζελένσκι να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, απάντησε ότι ο Τραμπ έχει ασκήσει «επιθετική οικονομική πίεση», όπως «δευτερεύοντες δασμούς στην Ινδία, προκειμένου να είναι δυσκολότερο για τους Ρώσους να πλουτίζουν από την πετρελαϊκή τους οικονομία».

Όταν ερωτήθη αν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα στείλουν στρατό για να επιβάλλουν κάποια ειρηνική συμφωνία, ο Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε την αντίθεση του Τραμπ σε μία τέτοια ανάπτυξη.

«Ο πρόεδρος είναι πολύ σαφής. Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Όμως, θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ουκρανοί έχουν τις εγγυήσεις ασφαλείας και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να σταματήσουν τον πόλεμο από τη δική τους πλευρά και οι Ρώσοι να νιώσουν ότι μπορούν να φέρουν τον πόλεμο σε ένα τέλος».

Διάγγελμα αντίστασης του Ζελένσκι για την Ημέρα Ανεξαρτησίας: «Χρειαζόμαστε μια δίκαιη ειρήνη»

Μήνυμα στήριξης προς τους συμπατριώτες απηύθυνε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τιμώντας την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας, φορώντας βισιβάνκα, την ουκρανική παραδοσιακή φορεσιά. Οι εορτασμοί για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας πραγματοποιήθηκαν στο Κίεβο, καθώς η χώρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

«Χρειαζόμαστε μια δίκαιη ειρήνη, μια ειρήνη όπου το μέλλον μας θα αποφασίζεται μόνο από εμάς», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία θα αντισταθεί στη Ρωσία όσο οι εκκλήσεις της για ειρήνη δεν ακούγονται».

«Η Ουκρανία δεν έχει κερδίσει ακόμα, αλλά σίγουρα δεν έχει χάσει», τόνισε.

Ο Ζελένσκι μαζί με την σύζυγό του και τον πρωθυπουργό του Καναδά, κατέθεσαν ένα στεφάνι για την επέτειο.

«Χτίζουμε μια Ουκρανία αρκετά ισχυρή και δυνατή ώστε να ζει με ασφάλεια και ειρήνη. Για να μπορούν εδώ, σε αυτή την πλατεία, στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, κάτω από τις σημαίες μας, στη γη μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας να γιορτάσουν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας μας. Με ειρήνη. Με ηρεμία. Με εμπιστοσύνη στο μέλλον. Με σεβασμό. Και με ευγνωμοσύνη προς όλους όσους υπερασπίστηκαν την Ουκρανία σε αυτόν τον πόλεμο για την Ανεξαρτησία. Προς όσους άντεξαν, που επικράτησαν, που κέρδισαν τη νίκη. Ένας τέτοιος στόχος αξίζει να ζήσουμε για αυτόν. Και αυτό είναι που υποστηρίζουμε. Καλές διακοπές σε εσάς, υπέροχοι άνθρωποι μιας υπέροχης χώρας! Καλή Ημέρα Ανεξαρτησίας! Δόξα στην Ουκρανία!» είπε σε μήνυμα του, στο Facebook.

Στο μήνυμα του, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε την Ρωσία για καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ τόνισε ότι η Ουκρανία απαντά με επιθέσεις σε αποθήκες καυσίμων και σε στρατιωτικά αεροδρόμια στο έδαφος της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Μόσχας ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones που προκάλεσαν πυρκαγιά σε πυρηνικό σταθμό στην δυτική περιοχή του Κούρσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η πυρκαγιά στην πυρηνική εγκατάσταση σβήστηκε γρήγορα και δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του σταθμού στο Telegram. Ενώ η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν μετασχηματιστή, τα επίπεδα ακτινοβολίας παρέμειναν εντός των φυσιολογικών ορίων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση των αναφορών σχετικά με την πυρκαγιά, ενώ ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού πρόσθεσε ότι «κάθε πυρηνική εγκατάσταση πρέπει να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή».

Ο ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα καλέσει τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία να επιδείξουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, συμμετείχε επίσης στους εορτασμούς και στάθηκε δίπλα στον Ζελένσκι στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, καθώς είπε στο πλήθος: «Θέλω να πω κάτι πολύ απλό και σημαντικό: ο Καναδάς θα στέκεται πάντα δίπλα στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάρνι δήλωσε ότι drones, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα οχήματα αξίας άνω του 1 δισ. καναδικών δολαρίων (617 εκατ. ευρώ) θα παραδοθούν στην Ουκρανία τον Σεπτέμβριο.

Παρών ήταν και ο Αμερικανός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ, ο οποίος, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, τιμήθηκε με τον Τάγμα της Αξίας από τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τελετής. Αφού ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κέλογκ και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή τους, ο Κέλογκ είπε στον Ζελένσκι: «Θα το κάνουμε να πετύχει».

Ο Τραμπ έστειλε επιστολή στην Ουκρανία επαινώντας το θάρρος της και δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν στο μέλλον της ως ανεξάρτητο κράτος.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο X από τον Ζελένσκι, ο οποίος εξέφρασε το δικό του μήνυμα: δεν θα χάσουμε.

Διαβάστε επίσης