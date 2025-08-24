Ουκρανός δημοσιογράφος που κρατούνταν κρυφά από τη Ρωσία για τρία χρόνια, απελευθερώθηκε

Για περισσότερα από τρία χρόνια, ο 50χρονος Ντμίτρο Χιλιούκ ήταν ένας από τους χιλιάδες Ουκρανούς πολίτες που κρατούνταν στη Ρωσία, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

Ουκρανός δημοσιογράφος που κρατούνταν κρυφά από τη Ρωσία για τρία χρόνια, απελευθερώθηκε
Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος που κρατούνταν σε απομόνωση στη Ρωσία για περισσότερα από τρία χρόνια απελευθερώθηκε σήμερα στο πλαίσιο της τελευταίας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Για περισσότερα από τρία χρόνια, ο 50χρονος Ντμίτρο Χιλιούκ ήταν ένας από τους χιλιάδες Ουκρανούς πολίτες που κρατούνταν στη Ρωσία, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Οι ηλικιωμένοι γονείς του Χιλιούκ δεν είχαν καμία πληροφορία για το πού βρισκόταν, αλλά συνέχισαν να αγωνίζονται για την απελευθέρωσή του, συμμετέχοντας σε συναντήσεις με πολιτικούς στην Ουκρανία και στο εξωτερικό, πηγαίνοντας σε διαδηλώσεις και γράφοντας αδιάκοπα επιστολές στις ρωσικές Αρχές.

Ένα βίντεο από την απελευθέρωση του -που δημοσιεύθηκε από τις ουκρανικές Αρχές- έδειχνε τον Χιλιούκ να τηλεφωνεί στη μητέρα του λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στην Ουκρανία.

«Ήξερα ότι νοιαζόσουν για μένα και ανησυχούσες. Μαμά, μην κλαις. Θα γυρίσω σύντομα στο σπίτι», ακούγεται να λέει.

Ο Χιλιούκ και ο πατέρας του Βασίλ συνελήφθησαν από ρωσικά στρατεύματα ενώ προσπαθούσαν να προμηθευτούν βασικά είδη πρώτης ανάγκης στο χωρίο τους, το Κοζαρόβιτσι, βόρεια του Κιέβου. Ενώ ο Βασίλ Χιλιούκ αφέθηκε ελεύθερος λίγες μέρες αργότερα, ο Ντμίτρο εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος.

Η Μόσχα αρνήθηκε επανειλημμένα ότι τον κρατούσε αιχμάλωτο, παρά τις πολυάριθμες μαρτυρίες από συγκρατούμενους του, που τον τοποθετούσαν σε κέντρα κράτησης στη Ρωσία.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή και η Ρωσική Υπηρεσία Φυλακών στο Μπριάνσκ ενημέρωσαν επίσημα τον δικηγόρο των Χιλιούκ τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 ότι δεν βρισκόταν στη Ρωσία και ότι δεν είχαν πληροφορίες για αυτόν.

Το CNN επισκέφθηκε τους γονείς του Χιλιούκ το 2024, λίγο μετά την τελική παραδοχή της Μόσχας ότι ο Ντίμα — όπως τον αποκαλούν οι γονείς του — βρισκόταν υπό ρωσική κράτηση.

Το μόνο που είχαν οι γονείς του από τον Ντίμα ήταν ένα σύντομο, χειρόγραφο σημείωμα από τον Απρίλιο του 2022, στο οποίο τους έλεγε ότι ήταν «ζωντανός και καλά» και το οποίο οι Χιλιούκ δεν έλαβαν μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χιλιούκ, δεν κατηγορήθηκε ούτε καταδικάστηκε ποτέ για κανένα έγκλημα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι ο Χιλιούκ ήταν μεταξύ των οκτώ πολιτών που απελευθερώθηκαν σήμερα, μοιράζοντας φωτογραφίες της ομάδας στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

Το Συντονιστικό Αρχηγείο της Ουκρανίας για τη Μεταχείριση των Αιχμαλώτων Πολέμου δήλωσε ότι οι οκτώ πολίτες απελευθερώθηκαν μαζί με στρατιώτες και άλλα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Η Ουκρανία δεν ανέφερε πόσα άτομα συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι 146 Ρώσοι στρατιώτες επέστρεψαν από την Ουκρανία σε αντάλλαγμα για 146 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, προσθέτοντας ότι επέστρεψαν επίσης οκτώ Ρώσοι πολίτες από την περιοχή του Κουρσκ.

