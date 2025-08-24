Ταξίδι – «αστραπή» του Κάρνεϊ στο Κίεβο και μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία

Ο Μαρκ Κάρνεϊ πραγματοποίησε σήμερα (24/08) αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, όπου συμμετείχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους εορτασμούς για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Η πρώτη του εμφάνιση σε εμπόλεμη ζώνη υπογραμμίζει τον ρόλο του Καναδά στον «συνασπισμό των προθύμων», τις ευρωπαϊκές χώρες που παρέχουν στρατιωτική στήριξη στο Κίεβο. Η στάση αυτή έχει και εσωτερική διάσταση, καθώς στον Καναδά ζει μία κοινότητα 1,3 εκατομμυρίων Ουκρανών – η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο.

«Η στήριξη του Καναδά προς την Ουκρανία είναι σταθερή και αμετακίνητη. Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα, στον αγώνα να υπερασπιστείτε την κυριαρχία σας και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας για τη χώρα», τόνισε ο κ. Κάρνεϊ.

Κατά την τελετή στην πλατεία Σοφίας του Κιέβου την Κυριακή, ο Μαρκ Κάρνεϊ είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απομονώνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς η ρωσική οικονομία αποδυναμώνεται. «Χαιρετίζω την ηγεσία του μεταρρυθμιστή προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στη δημιουργία δυνατοτήτων για ειρήνη», σημείωσε.

Η παρουσία του Κάρνεϊ στο Κίεβο προστίθεται σε μία ιστορική αλυσίδα που συνδέει τον Καναδά με την Ουκρανία: Από τους πρώτους Ουκρανούς μετανάστες το 1891, στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της χώρας τον Δεκέμβριο του 1991, έως την αποστολή εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού που η Οτάβα ηγείται εδώ και μία δεκαετία.

Από την 24η Φεβρουαρίου 2022 και την έναρξη του πολέμου, ο Καναδάς έχει δώσει καταφύγιο σε 300.000 Ουκρανούς πρόσφυγες.

Το ταξίδι του Καναδού πρωθυπουργού συνεχίζεται αυτήν την εβδομάδα σε Πολωνία και Λετονία, όπου θα συναντήσει αξιωματούχους, εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στελέχη των καναδικών ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στις δύο χώρες.

Την Τρίτη, θα επισκεφθεί το Βερολίνο για να ενισχύσει τους δεσμούς στον τομέα της άμυνας και της ενέργειας. Την Τετάρτη, ο Καναδός υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Τιμ Χόντγκσον, θα συνεχίσει τις συνομιλίες στο Βερολίνο, ενώ ο Κάρνεϊ και ο υπουργός Άμυνας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, θα επισκεφθούν τη στρατιωτική βάση Adazi της Λετονίας, όπου ο Καναδάς ηγείται μίας πολυεθνικής ταξιαρχίας του ΝΑΤΟ, της μεγαλύτερης καναδικής αποστολής στο εξωτερικό.

Μέχρι σήμερα, ο Καναδάς έχει εκπαιδεύσει 45.000 Ουκρανούς στρατιώτες μέσω της επιχείρησης Unifier του ΝΑΤΟ, που ξεκίνησε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, το 2014. Με το «ξέσπασμα» των συγκρούσεων στην Ουκρανία, η εκπαίδευση μεταφέρθηκε στην Πολωνία.

