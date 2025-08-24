Διάγγελμα αντίστασης του Ζελένσκι για την Ημέρα Ανεξαρτησίας: «Χρειαζόμαστε μια δίκαιη ειρήνη»

Ο Ζελένσκι μαζί με την σύζυγό του και τον πρωθυπουργό του Καναδά, κατέθεσαν ένα στεφάνι για την επέτειο

Μήνυμα στήριξης προς τους συμπατριώτες απηύθυνε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τιμώντας την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας, φορώντας βισιβάνκα, την ουκρανική παραδοσιακή φορεσιά. Οι εορτασμοί για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας πραγματοποιήθηκαν στο Κίεβο, καθώς η χώρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

«Χρειαζόμαστε μια δίκαιη ειρήνη, μια ειρήνη όπου το μέλλον μας θα αποφασίζεται μόνο από εμάς», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία θα αντισταθεί στη Ρωσία όσο οι εκκλήσεις της για ειρήνη δεν ακούγονται».

«Η Ουκρανία δεν έχει κερδίσει ακόμα, αλλά σίγουρα δεν έχει χάσει», τόνισε.

Ο Ζελένσκι μαζί με την σύζυγό του και τον πρωθυπουργό του Καναδά, κατέθεσαν ένα στεφάνι για την επέτειο.

Місце пам’яті й великої шани. Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю. Сьогодні разом із першою леді Оленою Зеленською й Прем’єр-міністром Канади Марком Карні біля Стіни пам’яті вшанували полеглих захисників і захисниць України.



Бережемо пам’ять про кожного й… pic.twitter.com/wYWychugOg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

«Χτίζουμε μια Ουκρανία αρκετά ισχυρή και δυνατή ώστε να ζει με ασφάλεια και ειρήνη. Για να μπορούν εδώ, σε αυτή την πλατεία, στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, κάτω από τις σημαίες μας, στη γη μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας να γιορτάσουν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας μας. Με ειρήνη. Με ηρεμία. Με εμπιστοσύνη στο μέλλον. Με σεβασμό. Και με ευγνωμοσύνη προς όλους όσους υπερασπίστηκαν την Ουκρανία σε αυτόν τον πόλεμο για την Ανεξαρτησία. Προς όσους άντεξαν, που επικράτησαν, που κέρδισαν τη νίκη. Ένας τέτοιος στόχος αξίζει να ζήσουμε για αυτόν. Και αυτό είναι που υποστηρίζουμε. Καλές διακοπές σε εσάς, υπέροχοι άνθρωποι μιας υπέροχης χώρας! Καλή Ημέρα Ανεξαρτησίας! Δόξα στην Ουκρανία!» είπε σε μήνυμα του, στο Facebook.

Στο μήνυμα του, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε την Ρωσία για καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ τόνισε ότι η Ουκρανία απαντά με επιθέσεις σε αποθήκες καυσίμων και σε στρατιωτικά αεροδρόμια στο έδαφος της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Μόσχας ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones που προκάλεσαν πυρκαγιά σε πυρηνικό σταθμό στην δυτική περιοχή του Κούρσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η πυρκαγιά στην πυρηνική εγκατάσταση σβήστηκε γρήγορα και δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του σταθμού στο Telegram. Ενώ η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν μετασχηματιστή, τα επίπεδα ακτινοβολίας παρέμειναν εντός των φυσιολογικών ορίων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση των αναφορών σχετικά με την πυρκαγιά, ενώ ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού πρόσθεσε ότι «κάθε πυρηνική εγκατάσταση πρέπει να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή».

Ο ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα καλέσει τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία να επιδείξουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, συμμετείχε επίσης στους εορτασμούς και στάθηκε δίπλα στον Ζελένσκι στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, καθώς είπε στο πλήθος: «Θέλω να πω κάτι πολύ απλό και σημαντικό: ο Καναδάς θα στέκεται πάντα δίπλα στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάρνι δήλωσε ότι drones, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα οχήματα αξίας άνω του 1 δισ. καναδικών δολαρίων (617 εκατ. ευρώ) θα παραδοθούν στην Ουκρανία τον Σεπτέμβριο.

A very meaningful meeting with Prime Minister of Canada Mark Carney. I am grateful that this visit is taking place today, on such an important day for Ukrainians – Independence Day. This is highly symbolic, as Canada was among the first to recognize the restoration of Ukraine’s… pic.twitter.com/BY6oA9IZkH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Παρών ήταν και ο Αμερικανός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ, ο οποίος, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, τιμήθηκε με τον Τάγμα της Αξίας από τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τελετής. Αφού ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κέλογκ και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή τους, ο Κέλογκ είπε στον Ζελένσκι: «Θα το κάνουμε να πετύχει».

Ο Τραμπ έστειλε επιστολή στην Ουκρανία επαινώντας το θάρρος της και δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν στο μέλλον της ως ανεξάρτητο κράτος.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο X από τον Ζελένσκι, ο οποίος εξέφρασε το δικό του μήνυμα: δεν θα χάσουμε.

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

