Νορβηγία: Αποστολή αντιαεροπορικής άμυνας αξίας 590.000.000 ευρώ στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προσφέρει στην Ουκρανία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αξίας σχεδόν 7 δισεκ. νορβηγικών κορώνων (περίπου 590 εκατ. ευρώ).

«Μαζί με τη Γερμανία διασφαλίζουμε τώρα ότι η Ουκρανία θα λάβει ισχυρά αντιαεροπορικά συστήματα», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Η Γερμανία και η Νορβηγία συνεργάζονται πολύ στενά για να υποστηρίξουν την Ουκρανία στη μάχη της να υπερασπιστεί τη χώρα και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Οι δύο χώρες χρηματοδοτούν δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, περιλαμβανομένων πυραύλων. Επιπλέον η Νορβηγία θα συμβάλει στην απόκτηση από την Ουκρανία ενός ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας από τη γερμανική εταιρεία Hensold και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας από την εταιρεία Kongsberg.

